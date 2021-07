Varane nối gót Ramos - Zidane ra đi, đế chế Real Madrid nguy cơ suy tàn

Những tín hiệu tiêu cực

Tháng 7/2020, Real Madrid lên ngôi ở La Liga khi trên ghế nóng là một huyền thoại của CLB – Zinedine Zidane, cùng với một tập thể giàu thành tích bậc nhất châu Âu: Sergio Ramos, Raphael Varane, Dani Carvajal, Marcelo Luka Modric, Toni Kroos, Casemiro, Karim Benzema – 8 cầu thủ tạo nên trục xương sống cho “Los Blancos”, làm điểm tựa cho các danh hiệu vô địch Champions League từ 2014 đến 2018.

Real khó tìm được cặp trung vệ tương đương đẳng cấp với Ramos - Varane

Mùa hè 2020, Real không có bất kỳ bản hợp đồng mới nào, dù có tới 7 cái tên phải ra đi để được thi đấu nhiều hơn, gồm Gareth Bale, James Rodriguez, Sergio Reguilon, Achraf Hakimi, Brahim Diaz, Dani Ceballos và Borja Mayoral. Tháng 1/2021, đến lượt Martin Odegaard được ra đi theo dạng cho mượn dù tình hình chấn thương của đội bóng trở nên trầm trọng.

Có một vài tuần trong tháng 1 và tháng 2/2021, Real chỉ có vừa đủ 11 cầu thủ khỏe mạnh ở đội một. Họ kết thúc mùa giải trắng tay, mất ngôi vương La Liga vào tay gã hàng xóm Atletico Madrid, dù gây ấn tượng ở đấu trường châu Âu với việc lọt vào bán kết Champions League.

Mùa vừa rồi, Real hứng chịu tới 60 ca chấn thương khác nhau. Có thời điểm vị trí hậu vệ phải của đội thiếu nhân sự trầm trọng, khi cả Carvajal, Lucas Vazquez, Nacho Fernandez và Alvaro Odrioziola đều không đủ thể lực ra sân. Trong khi đó, thủ quân Ramos – người chưa từng vắng mặt dài hạn trong 16 năm cống hiến – chỉ có 1 lần đá chính sau tháng Giêng.

Dù hành trình cạnh tranh La Liga của Real mùa vừa rồi có ấn tượng thế nào chăng nữa, thì những tín hiệu không mấy lạc quan này như dự báo một giai đoạn đổi thay khủng khiếp. Thực tế đã cho thấy điều đó.

Zidane không được Chủ tịch Perez ủng hộ

Cuộc “bể dâu” của Real

Mùa hè 2021, Real rung chuyển khi Zidane lần thứ 2 tuyên bố rời đội trên tư cách HLV, sau đó đến lượt Sergio Ramos thông báo chia tay đội sau 16 năm gắn bó, và mới nhất Raphael Varane đạt thỏa thuận chuyển đến MU, sau 10 năm khoác áo “Kền kền trắng”. Cùng nhau, Zidane, Ramos và Varane đã giành được tổng cộng 10 chức vô địch La Liga và 11 Champions League. Xét về mặt cá nhân, họ xứng đáng được coi là những tượng đài của CLB.

Cách mà Zidane và Ramos ra đi nói lên nhiều điều về Real giai đoạn này, với những giọt nước mắt và những tâm sự bị giấu kín. Zidane đã không được Real ủng hộ trên thị trường chuyển nhượng, và Ancelotti được đưa về cũng chỉ nhằm một mục đích là không làm mọi thứ rối tinh lên như người tiền nhiệm. Trong khi đó, Ramos dù trong thâm tâm vẫn muốn ở lại Real, nhưng không thể tiếp tục vì cách làm việc thiếu minh bạch của đội chủ sân Bernabeu.

Đội hình Real thời điểm này nhìn đâu cũng thấy vấn đề. Một mình tân binh David Alaba khó có thể mang đến dấu ấn đẳng cấp, khi bên cạnh anh những Eden Hazard hay Gareth Bale đang trong trạng thái mơ hồ về mục tiêu và động lực.

Trong khi đó, dàn cựu binh Luka Modric, Toni Kroos, Marcelo và Karim Benzema không còn nhiều sức để đua đường dài ổn định, còn nhóm cầu thủ trẻ Ferland Mendy, Federico Valverde, Odegaard, Vinicius Junior và Rodrygo Goes chưa tạo nên nhiều cú hích về chuyên môn.

Vinicius Junior (trái) chưa đạt kỳ vọng

Đã vậy, câu chuyện hậu trường Real còn nhiều rối ren hơn. Tình hình tài chính của “Los Blancos” đang tỏ ra phức tạp. Ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 khiến họ phải thu hẹp hầu bao trả lương cầu thủ xuống hơn một nửa so với mùa trước (300 triệu euro so với 641 triệu euro). Việc sửa sang sân Bernabeu cũng ngốn của Real không ít tiền, hơn 800 triệu euro. Do vậy, cơ hội để Real chiêu mộ Kylian Mbappe là không nhiều.

Ở một diễn biến khác, chủ tịch Perez mới đây đã bị báo chí Tây Ban Nha phanh phui những đoạn băng nói xấu các tượng đài đội bóng. Từ Raul Gonzalez đến Iker Casillas, từ “Rô béo” đến Cristiano Ronaldo. Sự việc này có thể dẫn đến hậu quả khó lường hơn nữa cho Real. Sức hút của đội bóng sẽ nằm ở đâu, khi mọi phía đều là những thông tin kém tích cực.

Với những gì đã thể hiện ở Everton, Ancelotti khó có thể coi là một phương án hoàn hảo cho Real vào thời điểm này, mà có lẽ chỉ là một người giữ yên phòng thay đồ, đợi những dấu hiệu tích cực đến.

Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/varane-noi-got-ramos-zidane-ra-di-de-che-real-madrid-nguy-co-s...Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/varane-noi-got-ramos-zidane-ra-di-de-che-real-madrid-nguy-co-suy-tan-c28a11941.html