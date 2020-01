VAR đã cứu U23 Việt Nam trước UAE như thế nào?

Thứ Bảy, ngày 11/01/2020 19:11 PM (GMT+7)

TPO - Công nghệ video trợ lý trọng tài (VAR) đã giúp U23 Việt Nam thoát quả phạt 11m trước trong trận đấu với UAE hôm qua.

Tấn Sinh cần thi đấu tỉnh táo hơn để tránh gây bất lợi cho đội nhà.

Tình huống diễn ra ở phút 50, khi Huỳnh Tấn Sinh có pha phạm lỗi với Ali Saleh ở vị trí nhạy cảm, sát vạch 16m50. Trọng tài Mohammad Taqi ban đầu đã chỉ tay vào chấm phạt 11m, cho UAE được hưởng đá phạt đền.

Nếu ông Taqi giữ nguyên quyết định này, U23 Việt Nam có thể nhận bàn thua đầu tiên và khả năng để đội bóng của ông Park lật ngược tình thế trước đối thủ là khá thấp nếu nhìn vào diễn biến trận đấu. Tuy nhiên sau khi tham khảo VAR, ông Taqi đã thay đổi quyết định, chỉ cho UAE đá phạt trực tiếp.

Sau trận đấu, HLV Park Hang Seo cho rằng phải tin tưởng hoàn toàn vào VAR. Thực tế là vị trí phạm lỗi của Tấn Sinh với Ali Saleh không hoàn toàn ở trong khu vực 16m50, và U23 Việt Nam đã tránh được nguy cơ phải nhận 1 bàn thua oan.

Sự may mắn của U23 Việt Nam còn ở chỗ, do ban đầu xác định thổi phạt 11m nên trọng tài Taqi đã bỏ qua 1 chiếc thẻ vàng đối với Tấn Sinh ở tình huống trên. Trước đó ở hiệp 1, trung vệ SHB Đà Nẵng đã nhận 1 thẻ vàng rất vô duyên sau pha phạm lỗi không cần thiết với cầu thủ UAE. Nếu nhận thêm 1 thẻ vàng nữa, anh sẽ bị truất quyền thi đấu. Sau khi VAR can thiệp để Việt Nam không bị phạt penalty, ông Taqi cũng bỏ qua thẻ phạt với Tấn Sinh.

Gần như ngay lập tức sau đó, HLV Park Hang Seo đã quyết định rút Tấn Sinh rời sân, đưa Đình Trọng vào thay. Theo HLV Park Hang Seo, Tấn Sinh đã nhận 1 thẻ vàng và việc đó có thể ảnh hưởng tới tâm lý của anh.

Trên sân, BHL và các cầu thủ UAE đã phản ứng rất quyết liệt. Tại cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Maciej Skorza cũng cho biết, ông không phản ứng quyết định của VAR nhưng cho rằng, Tấn Sinh cần phải nhận thẻ vàng thứ 2. Nếu điều này xảy ra, U23 Việt Nam sẽ rất khó đứng vững trước thế trận tấn công của UAE. Đây có lẽ sẽ là bài học bổ ích với Tấn Sinh, trung vệ vốn dĩ có khá nhiều tình huống phạm lỗi thừa trong các trận đấu ở cấp độ ĐTQG.

Tại SEA Games 30, Tấn Sinh từng có pha thúc cùi chỏ với cầu thủ Indonesia ở trận chung kết. Tuy nhiên, anh cũng may mắn không bị phát hiện và được trọng tài bỏ qua. Tuy nhiên nếu tiếp tục lối đá này, rất có thể một ngày nào đó, Tấn Sinh sẽ khiến đội nhà gặp bất lợi.

Nguồn: https://www.tienphong.vn/the-thao/var-da-cuu-u23-viet-nam-truoc-uae-nhu-the-nao-1508124.tpoNguồn: https://www.tienphong.vn/the-thao/var-da-cuu-u23-viet-nam-truoc-uae-nhu-the-nao-1508124.tpo