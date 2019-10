Văn Hậu tỏa sáng ở CLB Hà Lan: Trang chủ ghi nhận, cơ hội đá chính đã đến

Thứ Năm, ngày 24/10/2019 10:11 AM (GMT+7)

Đoàn Văn Hậu vừa ghi những dấu ấn đầu tiên của mình trong hành trình chinh phục CLB Heerenveen. Dù rằng chưa có trận đấu ra mắt chính thức, những người yêu mến "cậu Út" của ĐTQG Việt Nam vẫn có nhiều điều để chờ đợi.

Lần thứ 3 thi đấu trong màu áo đội dự bị Heerenveen, Đoàn Văn Hậu đã có một trận đấu thành công. Đó là cuộc tiếp đón đội dự bị De Graafschap trên sân nhà. Ngay trong hiệp đầu tiên, nhà vô địch AFF Cup 2018 đã có đường kiến tạo cho đồng đội lập công nâng tỷ số lên 2-0 với một pha tạt bóng chính xác, mở ra một ngày thi đấu thành công của đội dự bị Heerenveen. Chung cuộc, đội dự bị Heerenveen đánh bại đối thủ 3-1.

Văn Hậu góp công, giúp đội dự bị Heerenveen thắng đậm

Đây là những dấu ấn đáng nhớ đầu tiên của Đoàn Văn Hậu kể từ khi gia nhập Heerenveen. Sự khác biệt lớn nhất của Đoàn Văn Hậu ở trận đấu này so với 2 lần khoác áo đội dự bị Heerenveen trước đó, nằm ở chính sự thay đổi của đội bóng Hà Lan.

Đây là trận đấu mà đội dự bị Heerenveen cố gắng chơi bóng ngắn, kiểm soát bóng và phòng ngự chủ động. Lối chơi này có nét tương đồng với cách vận hành của Hà Nội FC và ĐT Việt Nam. Vì thế, không ngạc nhiên khi Văn Hậu phát huy được sở trường lên công về thủ nhịp nhàng của mình.

Sau trận đấu này, website chính thức của CLB SC Heerenveen miêu tả: “Rein Smit khống chế và xử lý tốt đường bóng, sau quả tạt rất đẹp vào trong của Đoàn Văn Hậu, ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho đội trẻ Heerenveen. Họ đều là các cầu thủ đầy triển vọng của CLB”. Và đây quả thật là những dòng cho thấy tương lai hứa hẹn của Đoàn Văn Hậu ở đội bóng Hà Lan.

Với việc ghi điểm trong mắt ban huấn luyện và giới lãnh đạo đội bóng, chính thức nhận được sự ghi nhận từ phía Heerenveen, Đoàn Văn Hậu có thể kỳ vọng vào sự bứt phá trong khoảng thời gian sắp tới.

Giai đoạn trước đó, một phần nguyên nhân khiến Hậu chưa có màn ra mắt chính thức tại Heerenveen, đó là bởi sự ổn định của người chơi ở cùng vị trí hậu vệ cánh trái - Lucas Woudenberg. Nhưng bối cảnh hiện tại đã khác, Woudenberg đang không đạt thể trạng tốt. Cầu thủ người Hà Lan này mới đây đã phải rời sân ở phút 64 trong trận đấu với AZ Alkmaar.

Văn Hậu hứa hẹn sẽ có cơ hội của riêng mình

"Thiên thời - địa lợi - nhân hòa" - Đoàn Văn Hậu dường như đang hội tụ đủ cả 3 yếu tố kể trên. Ngày 31/10 tới, Heerenveen sẽ có chuyến làm khách trên sân của Excelsior Maassluis - đội bóng đang chơi ở giải hạng Nhì. Excelcior ở đẳng cấp thấp hơn hẳn Heerenveen (chỉ đá ở giải có sự xuất hiện của một vài đội trẻ), đá trên sân với sức chứa 5.000 chỗ ngồi và khó cản bước đội bóng của Văn Hậu.

Do đó, HLV Jansen có khả năng sẽ trao cơ hội cho Văn Hậu, hoặc đá trọn 90 phút, hoặc đá khoảng 20 đến 30 phút cuối trận. Một lý do nữa khiến Văn Hậu dễ được ra sân trận này là cuộc so tài ở cúp Quốc gia "kẹp giữa" 2 trận đấu ở giải VĐQG Hà Lan. Cụ thể, Heerenveen lần lượt phải gặp FC Groningen (27/10) và ADO Den Haag (3/11), cộng với trận gặp Excelsior.

Nên nhớ với mật độ 3 trận trong 7 ngày buộc HLV Jansen phải xoay tua. Rất khó để các cầu thủ chơi liên tục trong khoảng thời gian ngắn khi mùa đông là giai đoạn khốc liệt nhất với bóng đá châu Âu. Và đó là lúc Đoàn Văn Hậu phải nắm thật tốt cơ hội mà mình có.