U23 Việt Nam chốt danh sách đấu Thái Lan giải U23 châu Á: Thầy Gong loại 2 cầu thủ nào?

Theo điều lệ của vòng chung kết U23 châu Á 2022, mỗi đội tuyển được đăng ký từ 18-23 cầu thủ, trong đó có ít nhất 3 vị trí thủ môn. Điều lệ giải đấu năm nay bổ sung thêm khả năng thay thế cầu thủ trước trận đấu đầu tiên 6h đồng hồ với bất kỳ lý do gì.

HLV Gong Oh Kyun chốt danh sách U23 Việt Nam dự vòng chung kết U23 châu Á 2022 ngay khi toàn đội đặt chân đến Uzbekistan.

Ngoài ra, trong trường hợp phát hiện ca mắc Covid-19, các đội bóng sẽ được phép thay thế cầu thủ trước khi trận đấu diễn ra 6 tiếng. Đáng chú ý, các cầu thủ thay thế phải nằm trong danh sách sơ bộ được đăng ký trước đó và sẽ chỉ được mặc những số áo còn trống.

Cầu thủ mắc Covid-19 sẽ không được trở lại tham dự giải đấu được tổ chức ở Uzbekistan. U23 Việt Nam đi tập huấn ở UAE với tổng cộng 25 tuyển thủ. Như vậy, để chuẩn bị cho trận mở màn ở bảng C trước U23 Thái Lan (ngày 2/6), HLV Gong Oh Kyun buộc phải loại đi 2 cầu thủ.

Thông tin chúng tôi được biết, 2 cầu thủ không nằm trong kế hoạch của HLV Gong Oh Kyun chuẩn bị cho cuộc đối đầu với U23 Thái Lan và các trận đấu còn lại ở bảng C là tiền đạo Vũ Minh Hiếu (CLB HAGL cho Hải Phòng mượn) và tiền vệ Trần Văn Công (CLB Hà Tĩnh).

Thầy trò HLV Gong Oh Kyun vừa kết thúc chuyến tập huấn tại Dubai (UAE) với trận giao hữu với chủ nhà U23 UAE (thua 0-3). Trưa ngày 29/5, U23 Việt Nam đã di chuyển sang Uzbekistan để sẵn sàng tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2022.

Thời gian thực tế của chuyến bay từ Dubai sang Tashkent chỉ mất khoảng 3 tiếng đồng hồ. Tuy vậy, do chuyến bay bị trễ hơn 1 giờ so với kế hoạch, cộng thêm hơn 1 giờ nữa cho thủ tục làm visa tại cửa khẩu, nên phải tới 20h tối cùng ngày, thầy trò HLV Gong Oh Kyun mới ổn định nơi ăn, nghỉ tại khách sạn Wyndham Tashkent, nằm cách sân bay khoảng 20 phút di chuyển xe buýt.

Đây là một trong những khách sạn tiêu chuẩn 5 sao được AFC bố trí cho các đội tuyển tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2022. Cùng đóng quân tại khách sạn Wyndham Tashkent với ĐT U23 Việt Nam là ĐT U23 Malaysia, đối thủ cùng bảng C với thầy trò HLV Gong Oh Kyun.

Sau bữa ăn tối, HLV Gong Oh Kyun nhắc nhở các cầu thủ sớm nghỉ ngơi để hồi phục thể trạng. Chiều nay (30/5), ĐT U23 Việt Nam sẽ bước vào buổi tập đầu tiên tại Tashkent. Thầy trò HLV Gong Oh Kyun sẽ có quỹ thời gian 3 ngày để chuẩn bị cho trận ra quân gặp U23 Thái Lan tại vòng chung kết U23 châu Á 2022.

Danh sách U23 Việt Nam dự VCK U23 châu Á 2022 Thủ môn: Văn Toản, Tuấn Hưng, Văn Chuẩn. Hậu vệ: Việt Anh, Duy Cương, Thanh Bình, Anh Việt, Thanh Nhân, Tiến Long, Trung Hậu, Tuấn Tài. Tiền vệ: Văn Đô, Hoàng Anh, Quang Nho, Hai Long, Đình Lâm, Công Đến, Văn Khang. Tiền đạo: Minh Bình, Danh Trung, Văn Tùng, Văn Trường, Mạnh Dũng.

