U22 Việt Nam đã cởi bỏ được áp lực tâm lý?

Campuchia phát vé mời xem các trận đấu bảng A Lượt trận thứ 2 của bảng A sẽ diễn ra hôm 2.5 với 2 trận đấu gồm: U22 Myanmar vs U22 Timor Leste (lúc 16h) và U22 Philippines vs U22 Campuchia (19h). Vé để xem 2 trận đấu này sẽ được CAMSOC thông qua Liên đoàn bóng đá Campuchia (FFC) phát miễn phí trực tiếp đến người dân sáng 1/5. Ban tổ chức dự kiến phát hành 30.000 vé miễn phí đến người hâm mộ. Trong đó ở khán đài A sẽ có 2.500 vé cho người hâm mộ, bên cạnh 2.500 vé cho ban tổ chức. Tại khán đài B, ban tổ chức phát hành 20.000 vé miễn phí cho người hâm mộ, bên cạnh 5.000 vé cho khách mời. Người hâm mộ sẽ nhận vé tại 5 địa điểm lớn ở thủ đô Phnom Penh gồm: Sân vận động Olympic, Trung tâm thể thao The Blue, Trung tâm thương mại Eden và Soho, Trung tâm thể thao Double H và Trung tâm thể thao Castle Sornthomok. Theo quy định, mỗi người chỉ được nhận 1 vé và có thể xem miễn phí 2 trận đấu tại bảng A hôm 2/5. Ban tổ chức cũng khuyến cáo người hâm mộ không cần đặt vé qua ứng dụng. Ở trận ra quân, U22 Campuchia đã thi đấu tưng bừng để vượt qua U22 Timor Leste 4-0. Họ sẽ mở ra cơ hội lớn vào bán kết nếu đánh bại U22 Philippines – đội đã thua U22 Indonesia 0-3 ở lượt trận đầu tiên. Sức hút của U22 Campuchia với các cổ động viên rất lớn. Tại sân Olympic, cổ động viên đã đến kín sân để cổ vũ thầy trò Keisuke Honda ở trận ra quân. Để đảm bảo an ninh, ban tổ chức đã không cho xe ôtô cá nhân đến sân Olympic, yêu cầu khán giả không có vé đến sân. Những khán giải được khuyến khích đi xe máy đến sân với mức phí 2.000 riel/vé. (H.H.)