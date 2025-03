Tuyển Việt Nam và tâm thế trước trận gặp Lào

Đội nữ TP Hồ Chí Minh quyết giành vé đi tiếp Chiều 21/3, tại sân Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh) đã diễn ra buổi họp báo trước trận đấu giữa câu lạc bộ nữ TP Hồ Chí Minh với Abu Dhabi Country (UAE) thuộc khuôn khổ tứ kết AFC Champions League nữ (thường gọi Cúp C1 nữ châu Á) 2024-2025. Tại đây, tiền đạo Huỳnh Như của câu lạc bộ nữ TP Hồ Chí Minh đã có những đánh giá về đối thủ Abu Dhabi Country. Cô nói: "Trước trận tứ kết, tôi đã nghiên cứu đối thủ và lối chơi của họ. Họ có nhiều cầu thủ ngoại, chuyên môn tốt. Đây là đối thủ đáng gờm. Tuy nhiên, cơ hội đi tiếp chia đều cho cả 2 đội, ai tận dụng cơ hội sẽ thắng. Được đấu trên sân nhà, TP Hồ Chí Minh sẽ cố gắng để có kết quả tốt nhất". Huỳnh Như cho biết, bất lợi của TP Hồ Chí Minh trước đại diện đến từ UAE là vấn đề thể hình. Tuy nhiên, cô và các đồng đội đã được huấn luyện viên đưa ra các bài tập để đối đầu với đối thủ cao to. "Đội nữ TP Hồ Chí Minh có ngoại binh và Việt kiều để có những pha bóng bổng, nhờ các bạn để có hướng tốt hơn. Các cầu thủ của đội đến từ UAE to hơn - chúng tôi cũng đã phương án chống bóng bổng. Nhờ các ngoại binh, đội có bầu không khí tốt hơn, dù đối thủ cao to nhưng không ngại. Cố gắng hết sức để thắng trận đấu này. Lần đầu đội đá đến vòng tứ kết này. Vòng bảng rất tự tin, ban huấn luyện không đặt nặng thành tích cho đội mà để tích lũy kinh nghiệm, đi càng xa càng tốt. Nên đến trận này, chúng tôi không có gì phải sợ hãi, lo lắng. Nếu chiến thắng là lịch sử cho Việt Nam", Huỳnh Như nói. Về các ngoại binh mới được câu lạc bộ nữ TP Hồ Chí Minh chiêu mộ, Huỳnh Như đánh giá: "Ngoại binh mới đến thời gian ngắn, nên trao đổi chưa tốt, họ cần thích nghi nhanh. Các bạn hòa đồng, sau buổi tập, cùng đi ăn, tham quan, trao đổi nhiều hơn để hiểu nhau hơn. Các bạn đã sẵn sàng". Trận đấu giữa đội nữ TP Hồ Chí Minh với Abu Dhabi Country diễn ra vào lúc 19h00 ngày 22/3 trên sân vận động Thống Nhất. H.H