Tuyển Việt Nam rộng cửa làm nên lịch sử

Thứ Ba, ngày 23/02/2021 00:06 AM (GMT+7)

TP - Với việc AFC quyết định áp dụng phương thức thi đấu tập trung các lượt trận cuối của bảng G, Vòng loại thứ 2 World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam đang có nhiều thuận lợi hơn để hoàn thành mục tiêu đoạt vé đi tiếp. Đây là thời cơ lịch sử hiếm có đối với thầy trò HLV Park Hang Seo.

HLV Park Hang Seo sẽ đưa đội tuyển Việt Nam vào Vòng loại cuối World Cup 2022? ảnh: Viên Viên

Thần tài ủng hộ thầy Park

Giới bóng đá lâu nay vẫn xuýt xoa khen HLV Park Hang Seo rất “son” khi trong những hoàn cảnh khó khăn nhất, các đội bóng của ông đều gặp may mắn. Trên thực tế thì điều này cũng không thể che mờ được tài năng của ông Park, bởi chẳng đội bóng nào có thể cứ liên tiếp may mắn mãi nếu không có thực lực. Các đội bóng do HLV Park Hang Seo huấn luyện đều được tổ chức rất chặt chẽ và kỷ luật, các chiến thắng dựa trên nền tảng lối chơi tập thể gắn bó, thi đấu rất bài bản, đường nét.

Mới đây khi AFC thông qua phương thức thi đấu tập trung các lượt trận cuối của bảng G, Vòng loại thứ 2 World Cup 2022, giới chuyên môn lại được phen nhận định, “thần tài” đang tiếp tục ủng hộ HLV Park Hang Seo và đội tuyển Việt Nam. Theo kế hoạch của AFC, 3 lượt trận cuối bảng G sẽ diễn ra từ ngày 3 đến 15/6/2021 tại một địa điểm tập trung. Dù quyết định chính thức chưa có nhưng các thông tin đều hướng tới khả năng, UAE sẽ được chọn làm nước chủ nhà đăng cai. Nếu điều này xảy ra, đây sẽ là thuận lợi với UAE. Nhưng đội tuyển Việt Nam cũng chẳng cần phải quá lo bởi ở bảng G, UAE hiện còn kém Việt Nam tới 5 điểm (thi đấu ít hơn 1 trận). Việt Nam cũng chỉ còn 1 trận đấu sân nhà duy nhất trước Indonesia, đối thủ đã không còn động lực thi đấu khi chắc chắn bị loại.

Ngược lại, thầy trò ông Park rất thuận lợi do việc không phải thi đấu dưới sức ép cực lớn ở “chảo lửa” Bukit Jalil. Sân vận động này còn có sức chứa lớn hơn cả Mỹ Đình, với dàn CĐV cuồng nhiệt đến mức dữ dội.

Lịch thi đấu mới cũng ủng hộ đội bóng của ông Park. Theo lịch cũ, Việt Nam sẽ lần lượt gặp Malaysia, Indonesia và UAE. Lịch mới của AFC, chúng ta sẽ lần lượt gặp Indonesia ngày 7/6, Malaysia ngày 11/6 và kết thúc bằng trận đấu với UAE ngày 15/6.

Hoàn thành mục tiêu năm 2021?

Với lịch này, tiền vệ Trọng Hoàng và trung vệ Đình Trọng có thể kịp trở lại ở trận đấu quyết định với Malaysia. Trọng Hoàng được ví như “người không phổi” bên hành lang cánh của đội tuyển Việt Nam, trong khi Đình Trọng là nhân tố rất quan trọng ở hàng hậu vệ. Do án “treo giò”, cả hai không được ra sân ở trận đấu gần nhất sắp tới của đội tuyển Việt Nam. Ông Park từng rất lo lắng với việc này bởi Malaysia được xác định “khó nhằn” hơn nhiều so với Indonesia thời điểm hiện tại. Như vậy cả hai sẽ được nghỉ trận đấu với Indonesia để dồn sức cho cuộc quyết đấu Malaysia, vốn mang ý nghĩa quyết định đối với cơ hội giành vé đi tiếp của đội tuyển Việt Nam.

Thời gian từ đây tới tháng 6/2021 cũng giúp cho các trụ cột ở hàng thủ của đội tuyển Việt Nam như Đình Trọng, Duy Mạnh kịp lấy lại phong độ khi LS V-League nhiều khả năng sẽ trở lại từ giữa tháng tới. Thậm chí, hậu vệ Đoàn Văn Hậu cũng có cơ hội bình phục chấn thương để ra sân. Hàng thủ vốn khủng hoảng của ông Park sẽ được củng cố.

Ngược lại với đội tuyển Việt Nam, đối thủ chính là Malaysia (đang kém 2 điểm) gặp bất lợi khi không được chơi trên sân nhà ở các lượt trận cuối. Do dịch COVID-19, Malaysia mới đây đã xác nhận không thể đăng cai các trận đấu ở Vòng loại World Cup 2022. Cho tới khi gặp UAE ở lượt trận cuối, thầy trò ông Park đã có thể đoạt vé sớm, hoàn thành mục tiêu lớn nhất trong năm 2021.

Nếu điều này thành hiện thực, đây sẽ là một cột mốc mới trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Những người yêu mến ông Park thậm chí có thể tin khi đó, nhà cầm quân Hàn Quốc sẽ vui vẻ “nhấn nút” gia hạn hợp đồng với VFF để tiếp tục gắn bó với bóng đá Việt Nam thêm ít nhất 1 năm.

