Trực tiếp bóng đá Tây Ban Nha - Hy Lạp: "Bò tót" ra oai, bắt nạt kẻ yếu thế

Thứ Năm, ngày 25/03/2021 16:31 PM (GMT+7)

(Trực tiếp bóng đá Tây Ban Nha - Hy Lạp, 2h45, 26/3, bảng B vòng loại World Cup 2022) "Bò tót" sẽ có màn ra oai ấn tượng khi tiếp đón đội bóng yếu thế Hy Lạp vào đêm nay.

2h45, 26/3 | Los Carmenes 0 - 0 Tây Ban Nha



(H1: 0-0) Hy Lạp Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Tây Ban Nha vs Hy Lạp Hy Lạp Điểm De Gea Porro Martinez Llorente Alba Rodri Thiago Koke Torres Morata Oyarzabal Điểm Vlachodimos Mavrias Papadopoulos Tzavellas Giannoulis Zeca Bouchalakis Limnios Bakasetas Fortounis Pavlidis Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Tây Ban Nha Tây Ban Nha Hy Lạp Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: De Gea, Porro, Martinez, Llorente, Alba, Rodri, Thiago, Koke, Torres, Morata, Oyarzabal Vlachodimos, Mavrias, Papadopoulos, Tzavellas, Giannoulis, Zeca, Bouchalakis, Limnios, Bakasetas, Fortounis, Pavlidis

Tây Ban Nha đặt quyết tâm chiến thắng cao

Tây Ban Nha không chỉ triệu tập đội hình hùng mạnh nhất và đặt quyết tâm chiến thắng cao, mà còn đang sở hữu phong độ rất ấn tượng. Lưu ý, trận gần nhất của "Bò tót" chính là chiến thắng lịch sử 6-0 trước Đức tại lượt cuối vòng bảng UEFA Nations League hồi cuối năm 2020, qua đó vượt qua "Mannschaft" để trở thành đội duy nhất giành vé dự bán kết ở bảng đấu của họ. Đây còn là trận thắng thứ 9 liên tiếp trên sân nhà của La Roja trên mọi đấu trường.

Hy Lạp yếu về mọi mặt

Đội bóng đến từ xứ sở các vị thần vẫn đang trong giai đoạn suy thoái. Họ không còn sản sinh được những cầu thủ xuất chúng nào trong nhiều năm qua. Lực lượng trong tay HLV John Schip hiện tại gồm hầu hết các cầu thủ khá vô danh ở trong nước, hoặc chỉ đang thi đấu cho các nền bóng đá tầm trung tại châu Âu, như Thổ Nhĩ Kỳ.

Thành tích thi đấu gần đây của Hy Lạp nhìn khá ấn tượng, khi họ vừa trải qua 5 trận bất bại liên tiếp, cũng như chỉ thua 1/11 trận gần đây. Song lưu ý, Hy Lạp có được thành tích kể trên phần lớn nhờ được thi đấu với các chú lùn tại UEFA Nations League C mùa này, như Kosovo hay Moldova. Và dù có được thành tích như vậy, Hy Lạp vẫn không thể giành vé lên hạng UEFA Nations League mùa này, do chỉ đứng thứ nhì tại bảng C, kém cả Slovenia.

