Trực tiếp bóng đá Sporting KC - Inter Miami: Dấu hỏi Lionel Messi (Concacaf Champions Cup)

Rộ tin Messi xin không ra sân vì thời tiết khắc nghiệt

Theo trang The Weather Channel, nhiệt độ tại Kansas City vào ban đêm có thể xuống tới -19 độ C, kèm theo 50% khả năng tuyết rơi. Trận đấu diễn ra vào lúc 19h giờ địa phương, nhiệt độ có thể rơi xuống -15 độ C.

Nhà báo Franco Panizo, người có nguồn tin thân cận với Inter Miami, tiết lộ: "Các nguồn tin đã nói với tôi rằng Lionel Messi không muốn thi đấu trong cái lạnh khắc nghiệt trước Sporting Kansas City. Việc anh ấy có ra sân hay không vẫn chưa chắc chắn nhưng khả năng Messi vắng mặt là rất cao.

Inter Miami áp đảo đối thủ

Đây mới chỉ là lần thứ 3 trong lịch sử, Inter Miami đối đầu với Sporting Kansas ở một giải đấu chính thức. Hai trận trước đó giữa họ thuộc giải Nhà nghề Mỹ và Inter Miami đều giành chiến thắng với tỉ số 3-2. Tính tất cả các đấu trường, Sporting Kansas đã trải qua 10 trận liền chỉ hòa và thua. Trong khi đó, Inter Miami đang có thành tích 100% bất bại trước các đối thủ miền Tây MLS kể từ đầu năm 2024