Trực tiếp bóng đá Na Uy - Philippines: Nối tiếp chiến tích lịch sử (World Cup 2023)

- Na Uy không thắng là bị loại, nhưng kết quả thắng của họ sẽ chỉ kèm vé đi tiếp nếu New Zealand thua Thụy Sĩ, hoặc Na Uy thắng Philippines cách biệt 2 bàn trở lên và New Zealand hòa Thụy Sĩ. - Philippines sẽ đi tiếp nếu hòa Na Uy và Thụy Sĩ thắng New Zealand. Nếu cả Philippines và New Zealand hòa, New Zealand sẽ đi tiếp do hơn hiệu số. Nếu cả hai đội đều thắng, Philippines phải thắng Na Uy với cách biệt nhiều hơn cách biệt thắng của New Zealand trước Thụy Sĩ 2 bàn. - Na Uy từng là cường quốc bóng đá nữ nhưng lúc này họ đang đứng bét bảng A và trải qua chuỗi 6 trận không thắng ở mọi giải đấu, phong độ tệ nhất trong 10 năm. - Trong lịch sử World Cup ĐT Na Uy từng 1 lần bị loại từ vòng bảng vào năm 2011. - Trận thắng 1-0 trước New Zealand là trận thắng đầu tiên của Philippines tại World Cup. Giờ họ nhắm tới mục tiêu trở thành đội tuyển Đông Nam Á đầu tiên vượt qua vòng bảng. - Philippines thắng 3 thua 2 trong 5 trận gần nhất và cả 3 trận thắng đều ghi không quá 1 bàn. - 8 trận World Cup gần nhất Na Uy vì một lý do nào đó không ghi nổi bàn thắng khi trận đấu trôi qua phút 60.