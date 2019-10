Trực tiếp bóng đá MU - Liverpool: Sir Alex hiến kế MU đấu Liverpool (Vòng 9 Ngoại hạng Anh)

(Trực tiếp bóng đá MU - Liverpool, 22h30, 20/10, vòng 9 Ngoại hạng Anh) Sir Alex có mặt tại sân tập MU hiến kế cho đội bóng cũ đấu Liverpool.

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Romero, Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw, McTominay, Pogba, Pereira, Mata, James, Rashford Alisson, Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Henderson, Wijnaldum, Origi, Mane, Firmino

Sir Alex hiến kế trên sân tập cho MU đối đầu Liverpool

Sir Alex đã có mặt ở trung tâm huấn luyện Carrington và được bắt gặp đang đứng nói chuyện với Solskjaer và trợ lý Michael Carrick khi chứng kiến trận đấu của đội U18 MU với U18 Middlesbrough. Đương nhiên, mối quan tâm của cả 3 chắc chắn không nằm ở màn so tài của những cầu thủ trẻ kia, mà nằm ở đại chiến với Liverpool. Điểm đặc biệt là Sir Alex mặc áo khoác đồng phục của MU - một dấu hiệu tuy đơn giản nhưng cho thấy mối liên kết rất lớn giữa ông và đội bóng cũ.

Solskjaer: "MU sẽ không mất 30 năm để vô địch Ngoại hạng Anh lần nữa"

HLV MU Ole Gunnar Solskjaer châm chọc kình địch Liverpool trước khi hai đội chạm trán ở vòng 9 giải Ngoại hạng Anh hôm nay 20/10. "Tôi chắc chắn chúng tôi sẽ tìm lại phong độ và giành chức vô địch. Sẽ không mất 30 năm để MU vô địch Ngoại hạng Anh thêm lần nữa", Ole Gunnar Solskjaer tuyên bố trước cuộc tiếp đón Liverpool.

Ince: "MU không còn thần thái như xưa"

Cựu danh thủ Paul Ince chỉ ra lý do khiến MU sa sút so với thời HLV Alex Ferguson. "Vấn đề thuộc về tâm lý. Bạn phải có con người và cá tính. Ưu điểm lớn nhất của chúng tôi thời xưa là có thần thái tích cực. Khi còn xếp hàng trong đường hầm chuẩn bị vào sân, chúng tôi đã đánh bại hầu hết các đối thủ. MU bây giờ không có được điều đó. Đối thủ nhìn vào họ và nghĩ rằng có thể kiếm được thứ gì đó. Điều này không chỉ diễn ra trên sân đối thủ, mà còn cả sân Old Trafford", Ince phân tích.

Carragher: "Nếu Klopp tới MU, mọi thứ đã khác"

Hậu vệ một thời của Liverpool, Jamie Carragher phân tích nguyên nhân khiến MU rớt lại đằng sau. "Hai năm trước, tôi từng viết rằng nếu MU bổ nhiệm Pep Guardiola làm HLV, họ sẽ không phải chờ danh hiệu này lâu. Logic tương tự cũng áp dụng cho Jurgen Klopp. Nếu Klopp làm HLV MU, bảng điểm của Ngoại hạng Anh trông sẽ rất khác hiện nay.

Đừng quên rằng ngay cả khi có tiến bộ lớn, Liverpool vẫn xếp dưới Man Utd vào năm 2016 và 2018. Đó là lý do vì sao bất kể ông chủ, giám đốc điều hành hay bộ phận săn lùng cầu thủ ra sao, nhân vật quan trọng nhất CLB vẫn là HLV. Chỉ cần chọn đúng HLV, những người còn lại sẽ tốt lên", Carragher nhấn mạnh.

Đội hình dự kiến

MU (4-2-3-1)​: Romero; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; McTominay, Pogba; Pereira, Mata, James; Rashford.

​Liverpool (4-3-3): ​Alisson; Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Wijnaldum; Origi, Mane, Firmino.