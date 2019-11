Trực tiếp bóng đá Liverpool - Man City: Đại chiến rung chuyển Ngoại hạng Anh

Chủ Nhật, ngày 10/11/2019 16:33 PM (GMT+7)

(Trực tiếp bóng đá Liverpool - Man City, 23h30, 10/11, vòng 12 Ngoại hạng Anh) Nếu thắng Man City, Liverpool sẽ gia tăng cách biệt lên 9 điểm.

Liverpool bất bại 900 ngày tại Anfield

Đã hơn 900 ngày trôi qua kể từ khi Liverpool thua một trận đấu tại Ngoại hạng Anh hay cúp châu Âu tại Anfield. Đó là một thành tích phi thường và là nền tảng để đội bóng này vươn tới đỉnh cao nhất của bóng đá Anh quốc lẫn châu Âu dưới thời Jurgen Klopp. Christian Benteke, cũng là một người cũ của Liverpool là người cuối cùng khiến The Kop nếm trải cảm giác thúc thủ, khi chân sút người Bỉ ghi bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 giúp Crystal Palace giành chiến thắng vào tháng 4/2017.

Liverpool khỏe hơn Man City

Việc thủ thành Ederson của Man City phải vắng mặt khỏi đại chiến đêm nay vì chấn thương càng cho thấy đội hình Liverpool khỏe hơn hẳn so với đội hình Man City. Tờ The Times của Anh thống kê rằng kể từ tháng 8 năm ngoái tới nay, các ngôi sao trong đội hình xuất phát tối ưu (theo đánh giá của The Times) của Liverpool chỉ phải vắng mặt tổng cộng 54 trận ở Premier League vì lý do chấn thương. Con số tương ứng bên Man City là 101 trận.

Guardiola nâng cấp Sterling

Từ một cầu thủ chạy cánh tiềm năng, Raheem Sterling đã vươn mình thành tay săn bàn hàng đầu Premier League. Hành trình lột xác của cầu thủ người Anh in đậm dấu ấn của Pep Guardiola. “Thời còn khoác áo Liverpool, tôi rất ham rê dắt. Nhưng Guardiola đã giúp tôi hoàn thiện kỹ năng tấn công, điều mà không ai ở Liverpool nói với tôi”, Sterling chia sẻ.

Đội hình dự kiến

Liverpool: Alisson, Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Henderson, Wijnaldum, Salah, Mane, Firmino

Man City: Bravo, Angelino, Fernandinho, Stones, Walker, Guendogan, Bernando Silva, Bruyne, Sterling, Aguero, Mahrez