Trực tiếp bóng đá Juventus - AS Roma: Có phép màu cho Ronaldo?

Dự đoán tỷ số: Juventus 1-1 AS Roma Đội hình dự kiến: Juventus: Buffon; Danilo, Demiral, Rugani, Matuidi; Peeters, Rabiot, Ramsey; Bernardeschi, Olivieri, Ronaldo AS Roma: Lopez; Smalling, Ibanez, Kolarov; Zappacosta, Veretout, Diawara, Spinazzola; Zaniolo, Mkhitaryan; Kalinic Tình hình lực lượng: - Juventus: Adrien Rabiot trở lại sau án treo giò. Mathijs de Ligt, Paulo Dybala và Douglas Costa dự kiến sẽ không thi đấu. - AS Roma: Lorenzo Pellegrini chưa bình phục chấn thương gãy mũi. Bruno Peres, Leonardo Spinazzola, Nicolo Ziniolo, Roger Ibanez và Jordan Veretout có thể trở lại. Thành tích và đối đầu: - Trong 58 lần đã gặp nhau, Juventus thắng 28, hòa 16 và thua 14 trận trước AS Roma. - Ở lần gần nhất chạm trán, "Bà đầm già thành Turin" từng thắng 3-1 ngay trên sân nhà Allianz khi đón tiếp "Bầy sói" ở cúp Quốc gia Ý hồi tháng 1 năm nay.