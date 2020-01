Trực tiếp bóng đá Aston Villa - Man City: HLV Aston Villa có "bài lạ" chống Pep

(Trực tiếp bóng đá, Aston Villa - Man City, 23h30, 12/1, vòng 22 Ngoại hạng Anh) HLV của Aston Villa tuyên bố ông có phương án để chống lại Pep Guardiola

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến: Nyland, Targett, Hause, Mings, Konsa, Guilbert, Grealish, Luiz, Nakamba, Trezeguet, Ghazi

Ederson, Mendy, Fernandinho, Otamendi, Walker, Gundogan, Rodrigo, De Bruyne, Bernardo Silva, Mahrez, Aguero

HLV Villa sẵn sàng đấu Pep

HLV Dean Smith cho biết trước trận đấu gặp Man City rằng ông coi Pep Guardiola là "bậc thầy" của làng HLV, nhưng ông đã sẵn sàng có giải pháp để đối phó với người đồng nghiệp từ TBN. "Nếu so sánh các HLV là những kỳ thủ cờ vua thì Pep là người giỏi nhất hiện tại, nhưng tôi tin mình có thể khiến Pep bị chiếu tướng. Pep rất giỏi trong việc tạo ra những đám đông ở một khu vực sân nhất định và cầu thủ của ông ấy toàn người giỏi, nhưng họ cũng có những ngày thi đấu không tốt", Smith nói.

Guardiola xin fan đừng so sánh cầu thủ

Pep Guardiola trước thềm trận gặp Aston Villa đã cho biết ông không muốn những cầu thủ trẻ của Man City bị so sánh với các danh thủ vĩ đại trước đây. "Ở quốc gia nào tôi cũng thấy thói quen so sánh những cầu thủ trẻ triển vọng như những Rooney mới, Beckham mới hay George Best mới, thậm chí chỉ sau 2-3 trận", ông nói.

"Tôi cho rằng quá trình là một thứ cần được tôn trọng và không ai có thể đẩy nhanh hoặc làm chậm nó một cách gượng ép. Khi quá trình được thực hiện đúng và bài bản thì cầu thủ nào cũng có thể trở thành những danh thủ xuất sắc".

Tình hình lực lượng Aston Villa: Vắng Heaton, Steer, McGinn, Targett, Davies, Wesley (chấn thương). Man City: Vắng Sane, Laporte (chấn thương). Thông tin bên lề - Aguero đã có 174 bàn thắng ở Ngoại hạng Anh. Nếu ghi được 1 bàn đêm nay, El Kun sẽ có 175 bàn, qua đó bắt kịp kỷ lục của huyền thoại Thierry Henry với tư cách là cầu thủ người nước ngoài ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử giải đấu. - 9 trận gần nhất trên mọi đấu trường, Man City giành 8 chiến thắng và chỉ nhận một thất bại, ghi 26 bàn.

