Trực tiếp bóng đá Arsenal - Leeds: Hiểm họa chưa dứt, nguy cơ lụn bại

Chủ Nhật, ngày 14/02/2021 16:56 PM (GMT+7)

(Trực tiếp bóng đá Arsenal - Leeds, 23h30, 14/2, vòng 24 Ngoại hạng Anh) Arsenal bước vào trận đấu trên sân Emirates với vị trí thấp hơn đối thủ trên BXH.

Premier League | 23h30, 14/2 | Emirates 0 - 0 Arsenal



(H1: 0-0) Leeds Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Arsenal vs Leeds Leeds Điểm Leno Bellerin Holding Luiz Cedric Ceballos Xhaka Saka Smith Rowe Aubameyang Lacazette Điểm Meslier Ayling Struijk Cooper Alioski Shackleton Raphinha Dallas Klich Harrison Bamford Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Arsenal Arsenal Leeds Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Leno, Bellerin, Holding, Luiz, Cedric, Ceballos, Xhaka, Saka, Smith Rowe, Aubameyang, Lacazette Meslier, Ayling, Struijk, Cooper, Alioski, Shackleton, Raphinha, Dallas, Klich, Harrison, Bamford

Arsenal ngày càng lụn bại

Chuỗi trận bất bại ấn tượng của thầy trò Mikel Arteta đã khép lại bằng 3 trận không thắng liên tiếp ở Ngoại hạng Anh. Sau khi hòa MU, họ thua liền 2 trận trước Wolves và Aston Villa trên sân khách. Đáng nói hơn cả là cách "Pháo thủ" chấp nhận thất bại ấy. Trước "Bầy cáo", họ phải nhận tới 2 thẻ đỏ. Còn trên sân Villa Park, họ như những chú cừu non bị cuốn vào cách chơi phóng khoáng của thầy trò Dean Smith.

Có vẻ như, thầy trò Mikel Arteta một lần nữa bước vào ngã rẽ số phận của mình ở Ngoại hạng Anh. Lúc này, họ thậm chí còn không đứng nổi ở nửa trên BXH Premier League. Cuộc đua giành vé dự cup châu Âu đã nhận thêm một cú tát nữa với chỉ 1 điểm giành được sau 3 trận gần nhất. Vì vậy, hơn lúc nào hết, "Pháo thủ" cần giành trọn vẹn 3 điểm. Khoảng cách giữa họ với vị trí xếp trên của Leeds có thể được san bằng chỉ sau 1 trận thắng. Nhưng điều đó vào lúc này không hề đơn giản.

Leeds đáng gờm

Khi 2 đội đối đầu tại Elland Road vào tháng 11 năm ngoái, đó cũng là kỷ niệm buồn cho Arsenal khi họ chỉ có trận hòa 0-0 và khép lại trận đấu chỉ với 10 người sau tấm thẻ đỏ của Nicolas Pepe. Nhưng đó cũng là trận đấu, đội khách hoàn toàn lép vế so với Leeds. The Whites hoàn toàn áp đảo thời lượng kiểm soát bóng với 66%, tung ra tới 25 pha dứt điểm so với chỉ vỏn vẹn 9 lần của Arsenal.

Phong độ của Leeds cũng là tương đối ấn tượng vào lúc này. Họ đã giành 3 chiến thắng ở 5 trận gần nhất. Dù hàng phòng ngự vẫn là bài toán chưa giải được, nhưng đó không phải mối bận tâm chính của HLV Marcelo Bielsa. Với cách chơi phóng khoáng, giàu tính cống hiến của mình, Leeds có thể chọc thủng lưới bất cứ đối thủ nào. Nhất là khi tiền đạo ngôi sao Patrick Bamford đã lấy lại cảm giác ghi bàn trong giai đoạn vừa qua.

Nguồn: http://danviet.vn/truc-tiep-bong-da-arsenal-leeds-hiem-hoa-chua-dut-nguy-co-lun-bai-502021142165...Nguồn: http://danviet.vn/truc-tiep-bong-da-arsenal-leeds-hiem-hoa-chua-dut-nguy-co-lun-bai-50202114216576385.htm