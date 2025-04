Trực tiếp bóng đá Arsenal - Brentford: Chiến đấu đến cùng (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 23h30, 12/4 | Emirates Arsenal 0 - 0 Brentford (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Arsenal vs Brentford Brentford Điểm Raya Zinchenko Kiwior Saliba White Jorginho Merino Odegaard Sterling Nwaneri Trossard Điểm Flekken Lewis-Potter Van der Berg Collins Ajer Yarmoliuk Norgaard Schade Damsgaard Mbeumo Wissa Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Arsenal Arsenal Brentford Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Raya, Zinchenko, Kiwior, Saliba, White, Jorginho, Merino, Odegaard, Sterling, Nwaneri, Trossard Flekken, Lewis-Potter, Van der Berg, Collins, Ajer, Yarmoliuk, Norgaard, Schade, Damsgaard, Mbeumo, Wissa

Bài toán của HLV Arteta

Arsenal thắng lớn 3-0 trước Real Madrid trên sân nhà ở lượt đi tứ kết Champions League, và họ lúc này có nhiều cửa vô địch Champions League hơn là vô địch Premier League. Dù vòng trước Liverpool thua, nhưng Arsenal bị Everton cầm hòa 1-1 khiến cách biệt vẫn lên tới 11 điểm, trong khi mùa giải còn 7 vòng nữa.

Arsenal không có phong độ tốt tại Premier League hiện tại. "Pháo thủ" chỉ thắng 2, hòa 3 và thua 1 ở 6 vòng đấu gần nhất. Do đó HLV Mikel Arteta sẽ phải quyết định xem nên xoay vòng lực lượng, hay cố đá tới đâu hay tới đó ở Premier League và tính sau với trận làm khách ở Bernabeu.

Tâm lý thoải mái của Brentford

Mùa giải của Brentford đang đi tới đoạn kết sớm do họ đã chính thức trụ hạng với cự ly 22 điểm so với 3 đội cuối bảng, nhưng cũng bị bỏ xa tới 9 điểm ở vị trí thứ 7, vị trí thấp nhất của nhóm dự cúp châu Âu. Khả năng giành vé đại diện cho nước Anh ở đấu trường châu lục của Brentford do đó rất thấp.

Dù vậy, việc đã yên tâm trụ hạng khiến tâm lý thi đấu của Brentford cũng khá thoải mái. Dù chỉ thắng 1/5 vòng gần nhất (hòa 3, thua 2), nhưng Brentford vẫn có thể gây khó cho các đội mạnh, như trận hòa Chelsea 0-0 vòng trước.