Trọng tài bắt chính trận chung kết lượt về là khắc tinh với Thái Lan

Trọng tài người Nhật Bản Jumpei Iida năm nay 41 tuổi, bắt đầu làm trọng tài FIFA từ năm 2011. Ông được phân công làm nhiệm vụ trận chung kết lượt về AFF Cup 2022. Trong quá khứ, ông từng nhiều lần cầm còi các trận đấu của Thái Lan và thường không mang lại may mắn cho đội bóng này.

Cụ thể, trọng tài Jumpei Iida làm nhiệm vụ trong trận bán kết King's Cup 2019 Việt Nam vs Thái Lan, trận tranh hạng 3 King's Cup Thái Lan vs Ấn Độ, và trận chung kết lượt đi AFF Cup 2016 Thái Lan vs Indonesia. Kết quả, đội tuyển Thái Lan đều để thua trong các trận đấu này.

Ngược lại, vị trọng tài người Nhật Bản này rất có duyên với bóng đá Việt Nam. Ngoài trận bán kết King's Cup 2019 mà Việt Nam giành chiến thắng với tỷ số tối thiểu trước Thái Lan, Jumpei Iida cũng cầm còi trong trận đội tuyển Việt Nam hạ UAE 1-0 ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á trên sân Mỹ Đình.

Đó là trận đấu mà trọng tài này rút thẻ đỏ với một cầu thủ bên phía UAE. Ông cũng điều khiển trận đấu giữa CLB Hà Nội và Kitchee (Hồng Kông Trung Quốc) trong khuôn khổ AFC Champions League 2017.

Ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022, Việt Nam đã bị Thái Lan chọc thủng lưới 2 lần và phải rất vất vả mới có thể giữ được tỷ số hoà 2-2. Như vậy, thầy trò HLV Park Hang-seo buộc phải giành chiến thắng hoặc một trận hòa có tỉ số cao trước Thái Lan nếu muốn lên ngôi vô địch.

