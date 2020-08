Trận đấu hàng trăm triệu đô lên Ngoại hạng Anh: "Tí hon" đấu CLB giàu gấp rưỡi MU (Brentford - Fulham)

Thứ Ba, ngày 04/08/2020 10:07 AM (GMT+7)

(Nhận định bóng đá, Brentford - Fulham, 1h45, 5/8, Play-off Championship) Trận chung kết tranh vé lên hạng Premier League sẽ là cuộc đối đầu cực nóng giữa 2 đội bóng được coi là "kẻ tám lạng, người nửa cân".

Khi các giải đấu tại châu Âu đều đã lần lượt hạ màn, trận play-off tranh suất thăng hạng chơi Ngoại hạng Anh mùa sau thực sự là trận cầu đáng chờ đợi, nhất là khi khoảng cách giữa người chiến thắng và kẻ thất bại trở nên lớn hơn bao giờ hết.

Cuộc đối đầu giữa Brentford và Fulham được coi là siêu trận cầu hàng trăm triệu đô

Trước khi tiến tới trận chung kết quyết định vé lên hạng mùa sau, cả Brentford và Fulham đều trải qua những trận thắng sít sao trước Swansea và Cardiff. Tuy nhiên, nếu như Brentford gây sốc bằng màn lội ngược dòng thuyết phục để đánh bại Swansea với tổng tỷ số 3-2, thì Fulham lại phải rất vất vả để vượt qua Cardiff dù cũng với kết quả chung cuộc 3-2 sau 2 lượt trận.

Về mặt tên tuổi, Brentford không có cửa so với Fulham dù đội bóng này đứng ở thứ hạng cao hơn so với đội chủ sân Craven Cottage ở mùa giải hạng Nhất Anh vừa qua (thứ 3 so với thứ 4). Nếu như Fulham đã quen mặt với giải đấu số 1 nước Anh thì Brentford có lẽ được rất ít người hâm mộ bóng đá Anh biết đến.

Thầy trò HLV Thomas Frank đã chơi đầy ấn tượng tại Championship mùa vừa qua

Cá nhân Brentford chưa bao giờ góp mặt ở sân cỏ Premier League, thậm chí còn không một lần tranh tài ở hạng đấu cao nhất nước Anh theo phiên bản cũ của bóng đá Anh kể từ năm 1947. Chính vì thế, họ đang tràn đầy quyết tâm giành chiến thắng trước Fulham để có lần đầu hít thở không khí của Ngoại hạng Anh.

Tại Championship mùa vừa qua, Brentford xếp trên Fulham dù cả hai có cùng điểm số là có lý do. Đoàn quân của HLV Thomas Frank đã ghi được nhiều hơn đối thủ của mình tới 16 bàn thắng. Với 80 bàn thắng, Brentford chính là đội bóng sở hữu hàng công "khủng" nhất giải hạng Nhất mùa này, trong khi Fulham lại chỉ khép lại mùa giải với 68 lần sút tung lưới đối phương.

Brentford sẽ có lần đầu tham dự một trận chung kết play-off thăng hạng

Không chỉ ở hàng công, hàng phòng ngự của Brentford cũng hứa hẹn sẽ khiến các chân sút bên phía Fulham nản lòng khi chỉ để lọt lưới 38 bàn thua, thành tích tốt thứ 2 tại giải hạng Nhất. Đó chính là những con số cho thấy Brentford sẵn sàng thế nào cho trận quyết đấu với Fulham tại Wembley.

Trái ngược với Brentford, Fulham là tên tuổi quen thuộc với bóng đá Anh. Đội bóng này đang trên đường trở lại giải Ngoại hạng Anh sau 1 mùa giải phải xuống chơi ở Championship, chống lưng bởi tỷ phú Shakid Khan có tài sản 8 tỷ USD (gấp rưỡi nhà Glazer của MU, 4,9 tỷ USD). Sự hồi sinh nhanh chóng của đội bóng này được cho là nhờ công lớn của vị chiến lược gia trẻ tuổi Scott Parker, cựu tiền vệ ĐT Anh.

HLV Scott Parker đang cho thấy bản lĩnh huấn luyện của mình

Dưới bàn tay của Scott Parker, Fulham đã từ một đội bóng bị mất phương hướng khi mới tụt hạng tại Premier League đã sớm lấy lại được bản sắc vốn có, để rồi kịp có cú nước rút cán đích ở vị trí thứ 4 chung cuộc tại Championship.

Tất nhiên, ở một trận cầu quyết định, cơ hội sẽ là 50-50 dành cho đôi bên. Sẽ rất khó để nói trước bất cứ điều gì khi lợi thế trong một trận đấu sẽ là rất mong manh. Nếu như phong độ và sự khát khao đang thuộc về Brentford thì với Fulham, sự già dơ và kinh nghiệm của đội bóng này sẽ là điểm tựa để họ tự tin cho mục tiêu chiến thắng.

Fulham là cái tên quen thuộc tại giải Ngoại hạng Anh

Theo thống kê của hãng kiểm toán Deloitte, suất vé thăng hạng Premier League mùa này có thể mang về 170 triệu bảng (222 triệu USD) doanh thu mùa 2020/21. Một trận cầu trăm triệu đô đúng nghĩa và chính vì thế, sẽ không có chỗ cho sự khoan nhượng và đây hứa hẹn sẽ là 90 phút để đời dành cho người hâm mộ làng túc cầu.

Dự đoán tỷ số: Brentford 2-1 Fulham

Tình hình lực lượng Brentford: Vắng Karelis chấn thương. Fulham: Kebano, Mitrovic bỏ ngỏ khả năng ra sân. Đội hình dự kiến Brentford: Martin, Henry, Pinnock, Jansson, Dalsgaard, Jensen, Norgaard, Marcondes, Benrahma, Watkins, Mbeumo. Fulham: Rodak, Christie, Ream, Hector, Bryan, Kamara, Cairney, Knockaert, Onomah, Reed, Reid.

