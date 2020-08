Top “bom tấn” chấn động châu Âu tháng 9: MU - Chelsea - Arsenal sẵn sàng chơi lớn

Thứ Ba, ngày 01/09/2020 00:08 AM (GMT+7)

Thị trường chuyển nhượng châu Âu trong tháng Chín được dự đoán rất sôi động khi hàng loạt ông lớn dự kiến "nổ bom tấn" như Chelsea, MU, Arsenal...

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên thị trường chuyển nhượng mùa hè 2020 có sự khác biệt rất lớn so với thường kỳ cùng năm. UEFA quyết định kéo dài kỳ chuyển nhượng tới hết tháng Chín bởi các giải đấu tại châu Âu phải tới tận trung tuần tháng Tám mới kết thúc. Đó là lý do nhiều “bom tấn” vẫn ở diện “chờ kích hoạt”.

Kai Havertz sắp gia nhập Chelsea

Ngay ở đầu tháng Chín, một loạt thương vụ đình đám có khả năng được hoàn tất và đa phần sẽ diễn ra ở Ngoại hạng Anh. Đáng kể nhất là trường hợp Chelsea mua Kai Havertz từ Bayer Leverkusen. Tiền vệ người Đức mới chỉ 21 tuổi nhưng đã được định giá lên tới 90 triệu bảng.

Theo tin mới nhất từ tờ Goal, Chelsea đã đạt thỏa thuận với CLB của Đức khi đồng ý trả ngay 72 triệu bảng kèm thêm 18 triệu bảng phụ phí tùy theo thành tích của tiền vệ người Đức cùng CLB. Nếu thương vụ này thành công thì đây là kỷ lục chuyển nhượng mới của Chelsea.

Trước đó, kỷ lục này thuộc về thủ thành người Tây Ban Nha, Kepa Arrizabalaga (71,6 triệu bảng). Thương vụ này được dự đoán sẽ hoàn thành ngay sau khi Kai Havertz trở về từ đợt tập trung ĐTQG. Bản thân HLV Peter Bosz của Leverkusen cũng xác nhận tiền vệ này sẽ “không tập luyện cùng đội bóng thêm một ngày nào nữa”.

Donny Van De Beek

CĐV Chelsea có thể phải đợi khoảng một tuần còn người hâm mộ của “Quỷ đỏ” đã phải ngóng trông suốt 4 tuần qua. Sự mong chờ của họ có thể được đền đáp ngay trong tuần này. Theo tin từ Daily Star, Van De Beek đã đồng ý gia nhập MU và đội chủ sân Old Trafford cũng đạt thỏa thuận với Ajax về giá cả của thương vụ này.

Tin mới nhất từ phóng viên người Hà Lan, Mike Verweij thì Van De Beek đang tiến hành kiểm tra y tế ngay tại Hà Lan. Nếu đúng như vậy, thương vụ này sẽ được công bố trong một hai ngày tới. MU dự kiến tiêu tốn khoảng 35 triệu bảng (có thể tăng lên 40 triệu bảng) cho thương vụ này.

Một ông lớn khác của Ngoại hạng Anh là Arsenal cũng sắp sửa hoàn thành thương vụ mang tên Gabriel Magalhaes. Đích thân HLV Mikel Arteta đã tiết lộ rằng trung vệ người Brazil đang rất gần với "Pháo thủ". Thậm chí, một số nguồn tin tiết lộ rằng Gabriel đã hoàn tất kiểm tra y tế và chỉ chờ ngày Arsenal công bố bản hợp đồng mới trị giá 25 triệu bảng.

Tuần đầu tiên của tháng 9/2020 chắc chắn sẽ cực kỳ sôi động bởi thời gian để các CLB chuẩn bị cho mùa giải mới cũng sắp hết. Bởi vậy, các thương vụ sẽ được thúc đẩy nhanh thương vụ đàm phán. Chelsea, MU và Arsenal có thể sẽ giúp Ngoại hạng Anh làm lá cờ đầu của châu Âu trong việc "nổ bom tấn" thời gian tới.

Những thương vụ dự kiến sẽ phát nổ trong tháng 9:

Cầu thủ Điểm rời đi Điểm đến Phí chuyển nhượng Phụ phí Van de Beek Ajax MU 35 triệu bảng 5 triệu bảng Gabriel Magalhaes Lille Arsenal 25 triệu bảng Kai Havertz Leverkusen Chelsea 72 triệu bảng 18 triệu bảng Thiago Alcantara Bayern Munich Liverpool 35 triệu bảng Kalidou Koulibaly Napoli Man City 65 triệu bảng

