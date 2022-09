Tin mới nhất bóng đá trưa 30/9: Haaland chưa từng muốn gia nhập MU

Haaland chưa từng muốn gia nhập MU

Trong bộ phim tài liệu mới ra mắt "Haaland - The Big Decision", cựu hậu vệ Alf-Inge Haaland, bố của Erling Haaland đã tiết lộ những bến đỗ mà siêu sao người Na Uy nhắm đến sau khi chia tay Dortmund vào mùa hè 2022. Đáng chú ý, bên cạnh đội bóng chủ quản hiện tại Man City, Haaland cũng dành sự ưu tiên cho Bayern Munich, Real Madrid, PSG nhưng lại không đề cập tới MU.

MU không nằm trong danh sách bến đỗ ưa thích của Haaland

“Trong danh sách bến đỗ ưa thích của Haaland, Man City là sự lựa chọn hàng đầu. Bayern Munich xếp thứ 2, Real Madrid thứ 3, PSG thứ 4. Chúng tôi cũng nhận được lời đề nghị từ một vài đội bóng Anh khác ngoài Man City. Liverpool, Chelsea, bên cạnh Barcelona, họ được xếp ngang hàng với nhau", Alf-Inge Haaland cho hay.

HLV PSG đáp trả tuyên bố tranh cãi của Mbappe

Trả lời Goal.com, HLV Christophe Galtier đã lên tiếng phản bác Kylian Mbappe sau khi tiền đạo 23 tuổi tuyên bố bản thân "được thi đấu tự do hơn ở ĐT Pháp so với PSG". Theo Galtier, ông phải tìm cách sắp xếp chiến thuật xoay quanh Mbappe, Neymar, Messi do PSG không thể chiêu mộ một tiền đạo có lối chơi khác biệt những siêu sao này ở kỳ chuyển nhượng hè 2022.

Conte phủ nhận rời Tottenham để trở lại Juventus

Trong cuộc họp báo trước trận Arsenal - Tottenham, HLV Antonio Conte đã lên tiếng phủ nhận tin đồn sắp chia tay "Gà trống" để trở lại đội bóng cũ Juventus.

Hợp đồng giữa Conte và Tottenham chỉ còn thời hạn tới mùa hè 2023 (kèm tùy chọn gia hạn 1 năm). Tuy nhiên nhà cầm quân người Italia khẳng định rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại, đồng thời cho rằng giới truyền thông thiếu tôn trọng bản thân mình lẫn Max Allegri, HLV đương nhiệm của Juventus.

Sau Chelsea, Everton sắp bị bán cho chủ Mỹ

Theo Financial Times, Farhad Moshiri, chủ sở hữu Everton sắp hoàn tất thủ tục bán đội bóng này cho nhà đầu tư bất động sản người Mỹ Maciek Kaminski với giá 400 triệu bảng. Các cuộc đàm phán giữa đôi bên "đang tiến triển trong thời gian qua".

Moshiri tiếp quản Everton vào năm 2016 và không tiếc tiền mua sắm cầu thủ nhằm giúp đội bóng vùng Merseyside "hóa rồng".

Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/tin-moi-nhat-bong-da-trua-30/9-haaland-chua-tung-muon-gia-nhap...Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/tin-moi-nhat-bong-da-trua-30/9-haaland-chua-tung-muon-gia-nhap-mu-c28a39853.html