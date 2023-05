Tin mới nhất bóng đá sáng 5/5: MU tính nâng cấp hàng thủ bằng Achraf Hakimi

MU tính nâng cấp hàng thủ bằng Achraf Hakimi

Nguồn tin của Football Insider cho biết, PSG sẵn sàng để Hakimi rời Công viên các Hoàng tử nếu được giá. Chi phí chuyển nhượng Hakimi ước tính khoảng 60 triệu bảng. Phí chuyển nhượng kể trên được cho là phù hợp với MU và Hakimi chắc chắn sẽ là bổ sung giá trị cho "Quỷ đỏ". Hậu vệ phải đang là vấn đề lớn của MU bởi bộ đôi Wan-Bissaka và Dalot đều có vấn đề, người hỗ trợ tấn công kém còn người thì khả năng phòng ngự quá tệ.

Hakimi đang lọt vào tầm ngắm của MU

Xabi Alonso dập tắt hy vọng của Tottenham

Sau khi sa thải Antonio Conte, Tottenham đã liên hệ khá nhiều HLV để sớm ổn định lực lượng cho mùa giải 2023/24. Theo diễn biến mới nhất được Telegraph tiết lộ, đội bóng Bắc London đã nhắm bổ nhiệm Xabi Alonso, nhà cầm quân đã gặt hái những thành công nhất định ở Leverkusen.

Hiện chưa rõ Tottenham đã liên hệ Alonso hay chưa. Chỉ biết rằng cựu tiền vệ người Tây Ban Nha chưa có ý định chia tay Leverkusen. Đây là thông điệp được chính ông khẳng định khi được hỏi về khả năng dẫn dắt đội bóng Bắc London ở mùa giải tới.

Lộ diện bến đỗ mới của Ibrahimovic

Theo Footmercato, Ibrahimovic sẽ rời AC Milan vào cuối mùa nhưng không khó để tìm bến đỗ mới. Ngôi sao 41 tuổi thậm chí không phải rời khỏi Serie A vì anh gần như đã đạt thỏa thuận gia nhập Monza. Tờ báo này cho biết Ibrahimovic có tới 90% sẽ ký hợp đồng với đội đang đứng thứ 11 tại giải đấu hàng đầu Italia.

Sở dĩ Ibrahimovic dễ dàng đạt thỏa thuận với Monza vì anh có mối quan hệ rất thân thiết với chủ sở hữu CLB này, Silvio Berlusconi. Họ coi nhau như bạn bè kể từ lần đầu tiên tiền đạo Thụy Điển khoác áo AC Milan.

Cầu thủ thứ hai chia tay Arsenal

Cuối tháng trước Ainsley Maitland-Niles xác nhận sẽ chia tay Arsenal sau mùa này. Hậu vệ kiêm tiền vệ người Anh rời Arsenal theo dạng chuyển nhượng tự do. Sau Ainsley Maitland-Niles đến lượt Pablo Mari sẽ rời Arsenal. Hợp đồng cho mượn của Pablo Mari với Monza có thời hạn đến hết mùa này. Theo thoả thuận giữa 2 bên, đội bóng Italia phải mua đứt trung vệ 29 tuổi nếu trụ hạng thành công tại Serie A.

Chelsea sẵn sàng chịu lỗ vì Aubameyang

Chelsea sẵn sàng để Aubameyang ra đi trong kì chuyển nhượng hè tới dưới dạng chuyển nhượng tự do. Cầu thủ người Gabon không còn trong kế hoạch của "The Blues". Do đó, đội chủ sân Stamford Bridge muốn nhanh chóng thanh lý anh để giảm tải quỹ lương.

Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/tin-moi-nhat-bong-da-sang-5/5-mu-tinh-nang-cap-hang-thu-bang-a...Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/tin-moi-nhat-bong-da-sang-5/5-mu-tinh-nang-cap-hang-thu-bang-achraf-hakimi-c28a52721.html