Tin mới nhất bóng đá sáng 4/12: Sao Juventus quyết thắng trận "Derby della Mole"

Thứ Sáu, ngày 04/12/2020 00:03 AM (GMT+7)

Bản tin mới nhất bóng đá sáng 4/12: Adrien Rabiot của Juventus tỏ rõ quyết tâm giành chiến thắng trong trận đấu với Torino vào cuối tuần này

Sao Juventus quyết thắng trận derby della Mole

Juventus vừa giành chiến thắng khá dễ dàng trước Dynamo Kyiv tại Champions League và tiền vệ Adrien Rabiot tỏ rõ quyết tâm giành chiến thắng trong trận đấu với Torino vào cuối tuần này. Cuộc đối đầu của hai đội có tên gọi "Derby della Mole".

Hai đội bóng thành Turin sẽ đối đầu nhau vào cuối tuần này

"Đó sẽ là một trận đấu khó khăn. Họ đang ở trong tình cảnh khó khăn và một chiến thắng sẽ mang ý nghĩa rất lớn. Đối với chúng tôi cũng vậy, trận đấu này cũng rất quan trọng khi chúng tôi vừa có màn trình diễn tốt tại Champions League. Trận đấu này còn mang ý nghĩa lịch sử nữa. Họ cũng muốn thắng nhưng chúng tôi sẽ quyết thắng bằng mọi giá.

Mourinho vẫn tin tưởng Gareth Bale

Không giống như mơ tưởng của nhiều người, Gareth Bale vẫn chưa tìm lại được phong độ xưa dù về Tottenham được hơn 2 tháng. Mặc dù vậy, HLV Jose Mourinho vẫn đặt niềm tin ở cầu thủ người xứ Wales. "Người đặc biệt" cho rằng Bale cần thời gian để lấy lại nền tảng thể lực và sự tự tin để trở lại đỉnh cao phong độ.

Sài Gòn FC chiêu mộ cựu sao World Cup

Trong thông báo mới đây của CLB Yokohama FC, tiền vệ Daisuke Matsui (39 tuổi) đã kết thúc hợp đồng với CLB và chuyển sang thi đấu cho Sài Gòn FC với thời hạn một năm. Buổi họp báo chính thức sẽ được tổ chức vào ngày 4/12. Daisuke Matsui từng là thành phần ĐT Nhật Bản tham dự World Cup 2010.

Aston Villa nâng giá Jack Grealish

Tiền vệ Jack Grealish đang có phong độ cực kỳ ấn tượng trong màu áo Aston Villa tại Ngoại hạng Anh 2020/21. Chính bởi, đội chủ sân Villa Park đã nhanh chóng nâng giá cầu thủ người Anh từ 80 triệu bảng lên thành 100 triệu bảng. Trước đó, MU từng rất muốn có chữ ký của Jack Grealish mùa hè vừa qua nhưng không thành công.

Dortmund đón "bão" chấn thương

Sau khi thông báo Erling Haaland phải nghỉ hết năm do dính chấn thương gân kheo, Borussia Dortmund tiếp tục đón thêm tin dữ về hai trụ cột. Cụ thể, trung vệ Matts Hummels nhiều khả năng sẽ lỡ trận đấu vào cuối tuần do chấn thương cổ chân. Trong khi đó, tiền vệ Thomas Delaney chắc chắn ngồi ngoài do vết đau ở lưng vẫn chưa ổn định.

