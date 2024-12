Tin mới nhất bóng đá sáng 31/12: Ronaldo nhận chỉ trích, Vinicius vượt mặt Mbappe

Cựu sao Ligue 1 đáp trả Ronaldo

Sau khi Cristiano Ronaldo tuyên bố Saudi Pro League vượt trội hơn Ligue 1 và chê bai giải đấu hàng đầu của Pháp chỉ có mỗi PSG là đội bóng đáng chú ý, cựu tuyển thủ ĐT Pháp Adil Rami đã lên tiếng mạnh mẽ đáp trả. Cụ thể, Rami khẳng định Ronaldo chỉ biết "nói nhảm" và tuyên bố thẳng thừng rằng các hậu vệ Ligue 1 đều là "những cỗ máy" có thể khiến siêu sao người Bồ Đào Nha "bị nuốt chửng" nếu thi đấu tại đây. Động thái này tiếp tục làm dậy sóng tranh cãi giữa hai giải đấu.

Adil Rami phản bác so sánh của Ronaldo

Liverpool nhắm trung vệ thay thế Van Dijk

"The Kop" đang có kế hoạch chi 65 triệu bảng để chiêu mộ trung vệ Marc Guehi từ Crystal Palace, nhằm chuẩn bị cho khả năng thay thế Virgil Van Dijk trong tương lai. Hiện tại, Van Dijk, 33 tuổi, đang bước vào năm cuối hợp đồng và chưa đạt được thỏa thuận gia hạn. Trong khi đó, Guehi, 24 tuổi, đã từ chối ba đề nghị từ Newcastle vào hè 2024, khi Crystal Palace định giá trung vệ người Anh ở mức 70 triệu bảng. Ngoài Liverpool, MU cũng được cho là đang theo dõi sát sao tình hình của cầu thủ này.

Vinicius vượt Mbappé, nhận lương cao nhất Real Madrid

Vinicius Jr. đã chính thức trở thành cầu thủ có mức lương cao nhất tại Real Madrid sau khi giành danh hiệu The Best 2024. Theo hợp đồng gia hạn vào năm 2022, mức lương của siêu sao người Brazil sẽ tăng từ 15 triệu euro lên 20 triệu euro mỗi năm trong hai mùa giải cuối, nhờ vào điều khoản thưởng liên quan đến các giải thưởng cá nhân. Nếu tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng và giành thêm các danh hiệu như Ballon d'Or hoặc The Best, mức lương của ngôi sao 24 tuổi này có thể còn tăng mạnh hơn nữa.

Vinicius nhận lương cao nhất tại Real

Arsenal tìm kiếm phương án dự phòng cho Saka

Chấn thương nặng đã buộc Bukayo Saka phải phẫu thuật và nghỉ thi đấu dài hạn, khiến Arsenal khẩn trương tìm kiếm phương án thay thế. Cựu tiền vệ Adrian Clarke nhận định rằng Mohammed Kudus của West Ham là sự lựa chọn lý tưởng nhờ vào khả năng tấn công linh hoạt và kỹ năng kiểm soát bóng ấn tượng. Arsenal được khuyến khích nên đưa ra đề nghị trong kỳ chuyển nhượng tới, tuy nhiên, họ sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ Liverpool, đội bóng cũng đang theo dõi sát sao ngôi sao người Ghana này.

Mohamed Salah bỏ ngỏ tương lai ở Liverpool

Sau màn trình diễn ấn tượng với chiến thắng 5-0 trước West Ham, Mohamed Salah đã khẳng định rằng anh vẫn còn "rất xa" việc gia hạn hợp đồng với Liverpool. Dù đang dẫn đầu Premier League với 17 bàn thắng và 13 pha kiến tạo, tiền đạo người Ai Cập cho biết anh hiện chỉ tập trung vào thành tích của đội bóng và hy vọng giành chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải năm nay. Salah cũng chia sẻ rằng mục tiêu lớn nhất của anh là giúp Liverpool giành chiến thắng, và anh luôn khao khát cống hiến nhiều hơn cho đội bóng vùng Merseyside.