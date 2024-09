Tin mới nhất bóng đá sáng 3/9: Ramos sắp đối đầu Ronaldo - Benzema tại Saudi Arabia

Ramos sắp đối đầu Ronaldo - Benzema tại Saudi Arabia

Sau khi mùa giải 2023/24 kết thúc, Sergio Ramos đã kết thúc hợp đồng với Sevilla và trở thành cầu thủ tự do. Theo tờ Sportz Zone, trung vệ người Tây Ban Nha chuẩn bị tái xuất trong màu áo Al Shabab. Nếu chấp nhận gia nhập Al Shabab, Sergio Ramos sẽ trở thành đối thủ của những người đồng đội một thời tại Real Madrid là Cristiano Ronaldo (Al Nassr) và Karim Benzema (Al Ittihad).

Ramos có thể gặp lại Ronaldo ở Saudi Arabia

Real đón tin sốc sau chiến thắng Betis

Trên trang chủ, Real Madrid xác nhận tiền vệ Dani Ceballos bị chấn thương dây chằng mắt cá ở trận thắng Betis 2-0. Vì thế, Dani Ceballos sẽ phải nghỉ thi đấu từ 6 đến 8 tuần. Đây là tin rất tệ với Real Madrid. Trước đó, họ đã không có Jude Bellingham ở một số trận đấu. Tin tốt là ở trận đấu này, ngôi sao Kylian Mbappe đã ghi bàn.

Cựu hậu vệ MU rời Al Nassr sau 1 năm

Trên trang chủ, Al Nassr vừa xác nhận chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với cựu hậu vệ MU là Alex Telles. Như vậy, Telles đã rời đội bóng Saudi Arabia sau 1 năm đến đây. Hè năm ngoái, hậu vệ 31 tuổi gia nhập Al Nassr từ MU với giá 4,6 triệu euro. Trước đó, Telles thuộc biên chế MU 3 mùa nhưng không gây ấn tượng và từng bị gửi đến Sevilla dưới dạng cho mượn. Ở Al Nassr, Telles chơi 44 trận, ghi 3 bàn.

Kingsley Coman quyết định ở lại Bayern

Bayern Munich vừa xác nhận tuyển thủ Pháp không đến Saudi Arabia, dù nhận được đề nghị hấp dẫn tại đây. Thay vào đó, Coman đã quyết định ở lại Bayern để cạnh tranh vị trí. Đây là tin vui với các fan “Hùm xám”. Coman đến Bayern từ mùa 2015/16 và đã giành 8 danh hiệu Bundesliga, 1 Champions League cùng đội bóng xứ Bavaria.

Hummels sắp có bến đỗ mới

Mặc dù thị trường chuyển nhượng đã đóng cửa, nhưng trung vệ kỳ cựu Mats Hummels vẫn chưa tìm được bến đỗ mới sau khi chia tay Dortmund. Trong suốt mùa hè, anh đã nhận được nhiều sự quan tâm của các CLB châu Âu.

Theo Sky Sports, điểm đến của Mats Hummels nhiều khả năng là AS Roma. Đại diện Serie A là CLB mới nhất đã mời chào Hummels về đầu quân cho mình. Cựu tuyển thủ Đức được xem là sự thay thế cho trung vệ Chris Smalling, người sắp chuyển tới thi đấu tại Saudi Arabia. Do là cầu thủ tự do nên Hummels vẫn có thể ký hợp đồng với Roma.

