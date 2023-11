Tin mới nhất bóng đá sáng 3/11: Dàn sao MU được hứa tặng 500... đôi tất

Dàn sao MU được tặng 500... đôi tất

Mới đây đại diện của My.Club, trang web có nội dung "người lớn" đã đề nghị tặng 500 đôi tất mới cho các cầu thủ MU.

Trước đó, các cầu thủ MU liên tục than phiền vì mẫu tất thi đấu chính thức do nhà tài trợ cung cấp quá chật chội khiến họ không thoải mái khi thi đấu, trong khi thủ môn Andre Onana mặc áo đấu quá nhỏ so với thân hình. Thậm chí, dàn sao "Quỷ đỏ" phải chuyển sang sử dụng mẫu tất và áo đấu rẻ tiền hơn.

Onana và các cầu thủ MU được trang web "người lớn" hứa tặng 500 đôi tất

Mike Ford, Phó chủ tịch My.Club tuyên bố: "Bên cạnh khởi đầu tồi tệ, một vấn đề MU cần giải quyết là những lời phàn nàn về trang phục thi đấu quá chật chội. Hãy gửi địa chỉ cho chúng tôi qua Twitter, các đôi tất sẽ được giao cho họ càng sớm càng tốt".

Neymar phẫu thuật thành công, gửi "tâm thư" tới fan

Trên Instagram cá nhân, bố Neymar thông báo ca phẫu thuật dây chằng chéo trước và tổn thương sụn chêm của "tiểu Neymar" đã thành công tốt đẹp. Bên cạnh đó, siêu sao thuộc biên chế Al Hilal cũng đăng dòng tin nhắn "Mọi chuyện sẽ ổn thôi” lên mạng xã hội kèm bức ảnh chụp cùng 2 người con.

Neymar dính chấn thương nghiêm trọng khi làm nhiệm vụ ở ĐT Brazil và dự kiến nghỉ thi đấu hết mùa giải 2023/24.

Bellingham chọn 3 thần tượng gây bất ngờ

Trả lời phỏng vấn L'Equipe, Jude Bellingham gây bất ngờ khi tiết lộ 3 thần tượng thuở nhỏ của anh gồm Craig Gardner, Sebastian Larsson và Lee Bowyer. Đây là những cầu thủ từng góp công giúp Birmingham City đoạt danh hiệu League Cup năm 2011. Bản thân Bellingham cũng dành tình yêu cho Birmingham City, đồng thời khoác áo đội bóng này tới năm 2020.

Lampard có thể tái xuất nghiệp cầm quân

Theo một số nhà cái danh tiếng, Frank Lampard đang trở thành ứng viên nặng kí dẫn dắt Bristol City, đội bóng xếp hạng 15 giải Hạng Nhất Anh (Championship). Ban lãnh đạo Bristol City vừa sa thải HLV trưởng Nigel Pearson và hiện tỷ lệ cược Lampard ngồi vào "ghế nóng" là 1/4 (đặt 4 ăn 1).

Lần cuối huyền thoại 45 tuổi ngồi trên băng ghế chỉ đạo là giai đoạn cuối mùa 2022/23, thời điểm ông đảm nhận vai trò HLV tạm quyền Chelsea.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]