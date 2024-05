Tin mới nhất bóng đá sáng 19/5: Real Madrid muốn chiêu mộ Mac Allister

Real Madrid muốn chiêu mộ Mac Allister

Kroos sẽ ở lại Real Madrid thêm 1 mùa giải nữa. Tuy nhiên Real Madrid không muốn rơi vào tình thế bị động. Chính vì vậy, họ quyết định tìm người thay thế lâu dài tiền vệ người Đức.

Mac Allister liệu có đến Real Madrid?

Tờ The Sun tiết lộ Mac Allister chính là cái tên mà Real Madrid quan tâm hơn cả. Dự kiến "Los Blancos" sẽ phải trả khoảng 60 triệu bảng để phá vỡ hợp đồng của ngôi sao người Argentina tại Liverpool.

Đội nữ Chelsea vô địch Super League

Các cầu thủ nữ Chelsea có màn trình diễn vô cùng ấn tượng trước đội nữ MU ngay tại Old Trafford. "The Blues" thắng đối thủ tận 6-0. Mayra Ramirez (2 bàn), Johanna Rytting Kaneryd, Sjoeke Nusken, Melanie Leupolz và Fran Kirby là những cái tên lập công cho đội nữ Chelsea. Từ đó, chức vô địch Super League đã thuộc về các "bóng hồng" Chelsea.

Foden giành giải cầu thủ hay nhất Ngoại hạng Anh

Ban tổ chức Ngoại hạng Anh đã trao giải thưởng cầu thủ hay nhất mùa giải cho Foden. Cầu thủ người Anh vượt qua những ứng viên sáng giá khác như Erling Haaland, Alexander Isak, Martin Odegaard, Cole Palmer, Declan Rice, Virgil Van Dijk và Ollie Watkins. Đáng chú ý ở hạng mục này, Man City đóng góp cầu thủ nhận giải trong 5 năm liên tiếp.

Atalanta chính thức nhận vé dự Cúp C1

Ở trận đá sớm vòng 37 Serie A, Atalanta đã có màn trình diễn vô cùng ấn tượng trước Lecce. Họ thắng với tỷ số 2-0, từ đấy gia tăng cách biệt với đội xếp thứ 6 là AS Roma lên 6 điểm. Do Atalanta và AS Roma chỉ còn lại 2 trận chưa đấu, trong khi Atalanta lại có thành tích đối đầu tốt hơn nên Atalanta đã chính thức có vé dự Cúp C1 sớm.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]