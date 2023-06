Tin mới nhất bóng đá sáng 15/6: HLV Argentina nói gì việc Messi không dự World Cup 2026?

HLV Scaloni đồng cảm với Messi

Sau vinh quang đạt được ở World Cup 2022, Messi được kỳ vọng sẽ tiếp tục cùng ĐT Argentina dự World Cup 2026. Tuy nhiên siêu sao sinh năm 1987 đã quyết định không làm điều đó.

Messi nhận được sự cảm thông của HLV Scaloni

Theo HLV Scaloni đánh giá, đó là quyết định hợp lý của Messi. Thuyền trưởng tuyển Argentina chia sẻ: "Messi tỏ ra khôn ngoan với phát biểu của mình. Tôi tin chắc rằng cậu ấy không hề nói dối.

Quyết định không tham dự World Cup 2026 của Messi là lựa chọn chính xác. Cậu ấy luôn cẩn trọng với những quyết định của mình và chúng ta cần nhớ rằng World Cup 2026 vẫn còn rất xa".

James Milner cập bến Brighton

Sau 8 năm đáng nhớ gắn bó với Liverpool, Milner cuối cùng cũng chọn được bến đỗ mới. Tiền vệ này rời sân Anfield để cập bến Brighton theo dạng chuyển nhượng tự do. Điều này đã được "Chim mòng biển" xác nhận mới đây.

Pep Guardiola tặng tiền thưởng cho nhân viên tiếp tân và an ninh của Man City

Sau khi cùng Man City đoạt cú ăn ba vĩ đại, Pep Guardiola đã trích ra 1 phần tiền thưởng để tặng cho các nhân viên tiếp tân và an ninh của Man City. Con số được giữ kín, nhưng theo nguồn tin nội bộ của "The Citizens", số tiền có thể lên tới 6 chữ số. Ông thầy người Tây Ban Nha đã đánh giá những nhân viên tiếp tân và an ninh Man City đóng vai trò quan trọng trong hành trình lịch sử của CLB ở mùa giải vừa qua.

Mourinho từ chối đến Saudi Pro League

Theo nhiều nguồn tin uy tín, HLV Mourinho được CLB Al-Ahli gửi lời mời. Đội bóng này sẵn sàng trao cho "Người đặc biệt" hợp đồng vô cùng béo bở. Nhưng theo Sky Sport Italia cho biết, Mourinho đã từ chối đến Saudi Pro League. Thay vào đó, ông thầy người Bồ Đào Nha quyết định ở lại AS Roma.

Atletico Madrid muốn Griezmann thuyết phục Rabiot tới La Liga

Rabiot được nhiều đội bóng lớn để ý ở kỳ chuyển nhượng hè 2023 khi anh thể hiện tốt ở mùa giải đã qua. Atletico Madrid là một trong số những CLB như vậy. Đội bóng này trông chờ Griezmann sẽ thuyết phục Rabiot đến với sân Metropolitano vào mùa hè tới, khi uy tín của Griezmann trong phòng thay đồ ĐT Pháp rất lớn.

