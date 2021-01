Tin mới nhất bóng đá sáng 13/1: Messi là số 1 ở TBN, Ronaldo đi đâu cũng là số 1

Thứ Tư, ngày 13/01/2021 00:05 AM (GMT+7)

Bản tin bóng đá cập nhật sáng 13/1: Đồng đội cũ tin rằng Ronaldo giỏi hơn Messi vì đã chứng tỏ tài năng ở nhiều giải VĐQG.

"Messi là số 1 ở TBN, Ronaldo là số 1 ở mọi quốc gia từng thi đấu"

Trong cuộc giao lưu với fan trên Twitter, Mesut Ozil đã được yêu cầu trả lời câu hỏi gây tranh cãi nhất nhì làng bóng đá đương đại: "Ronaldo hay Messi hay hơn". Kết quả, nhà vô địch World Cup không ngần ngại lựa chọn Ronaldo, người từng sát cánh với anh ở Real Madrid giai đoạn 2010-2013:

Ozil tin rằng Ronaldo giỏi hơn Messi vì CR7 khẳng định tài năng ở mọi quốc gia từng thi đấu

"Messi đã chứng tỏ anh ta là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất tại Tây Ban Nha, nhưng Ronaldo là số 1 ở mọi quốc gia mà anh ta thi đấu".

Ronaldo mặc đẹp nhất Bồ Đào Nha năm 2020

Cũng liên quan tới Ronaldo, siêu sao 35 tuổi vừa được bầu chọn là "Sao nam mặc đẹp nhất Bồ Đào Nha" trong cuộc khảo khát mới đây trên mạng xã hội Showroomprive. CR7 giành 29,71% số phiếu, vượt trội nam diễn viên Paulo Pires (19,25%). Người hâm mộ nhận xét phong cách thời trang của Ronaldo "thoải mái, gần gũi và đảm bảo sự linh hoạt cho từng sự kiện".

Cựu SAO MU khen Cavani "chất" không kém Fernandes

Trả lời phỏng vấn kênh MUTV, cựu hậu vệ "Quỷ đỏ" Phil Bardsley đã hết lời ca ngợi Edinson Cavani và những đóng góp của tiền đạo người Uruguay trong mùa giải đầu khoác áo đội bóng. Theo Bardsley, Cavani "là bản hợp đồng chất lượng hệt như Bruno Fernandes, mọi chỉ số thống kê của anh ta vượt ngoài sức tưởng tượng, nền tảng thể chất ở độ tuổi 33 cũng vô cùng đặc biệt".

Giải đấu đầu tiên của bóng đá Anh sắp bị hủy vì Covid-19

Trước tình hình Covid-19 diễn biến phức tạp ở Anh, Liên đoàn bóng đá nước này (FA) đang cân nhắc hủy luôn FA Youth Cup, phiên bản FA Cup dành cho các đội U18 được tổ chức thường niên từ năm 1952. Mùa giải trước, trận chung kết FA Youth Cup chỉ diễn ra vào tháng 11 (U18 Manchester City lên ngôi sau khi đánh bại U18 Chelsea 3-2).

Lewandowski từng "lột sạch túi" Klopp vì ghi bàn quá nhiều

Trả lời phỏng vấn The Players 'Tribune, Robert Lewandowski đã kể lại kỷ niệm khá thú vị với HLV Jurgen Klopp vào thời điểm cả hai cùng sát cánh trong màu áo Dortmund. Theo chủ nhân giải thưởng FIFA The Best, anh từng "lột sạch túi" thầy cũ vì ghi quá nhiều bàn trong các buổi tập.

"Hồi mới gia nhập Dortmund, Klopp và tôi cá cược với nhau nếu tôi ghi 10 bàn trong 1 buổi tập, ông ấy phải trả tôi 50 euro và ngược lại. Những tuần đầu tiên, hầu như ngày nào tôi cũng phải trả tiền cho Klopp khiến ông ấy đắc ý lắm. Nhưng cục diện thay đổi chỉ sau vài tháng, tôi là người kiếm nhiều tiền hơn, vì vậy Klopp phải yêu cầu dừng lại", Lewandowski nhớ lại.

Nguồn: http://danviet.vn/tin-moi-nhat-bong-da-sang-13-1-messi-la-so-1-o-tbn-ronaldo-di-dau-cung-la-so-1...Nguồn: http://danviet.vn/tin-moi-nhat-bong-da-sang-13-1-messi-la-so-1-o-tbn-ronaldo-di-dau-cung-la-so-1-502021131066391.htm