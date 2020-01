Tin HOT bóng đá sáng 1/2: Sợ virus Corona, ĐT Iraq muốn đá nhờ ở Mỹ Đình

Thứ Bảy, ngày 01/02/2020 05:35 AM (GMT+7)

Cập nhật HOT sáng 1/2: Lo ngại diễn biến phức tạp của đại dịch cúm do virus Corona gây ra tại Vũ Hán, Trung Quốc, LĐBĐ Iraq đã ngỏ lời muốn cậy nhờ Việt Nam. Ngoài ra còn có các thông tin hấp dẫn đáng chú ý khác.

Lo ngại virus Corona, ĐT Iraq xin tú túc ở Mỹ Đình để đấu với Hồng Kông (Trung Quốc): Mới đây, LĐBĐ Việt Nam (VFF) và LĐBĐ Iraq (IFA) đã đạt thỏa thuận để hai đội tuyển quốc gia đá giao hữu trong đợt tập trung FIFA Days vào ngày 26/3. Trận giao hữu này giúp ĐT Việt Nam và ĐT Iraq rà soát lực lượng và chiến thuật trước lượt trận Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á ngày 31/3.

Đại dịch chết người từ virus Corona hoành hành khiến bóng đá Trung Quốc lao đao

Theo một số nguồn tin, LĐBĐ Iraq cũng đang đề nghị LĐBĐ châu Á (AFC) đưa trận đấu giữa ĐT Hồng Kông (Trung Quốc) và ĐT Iraq ra khỏi lãnh thổ Trung Quốc và tổ chức trên sân vận động Mỹ Đình tại Việt Nam. Lý do được IFA đưa ra là vì những diễn biến phức tạp của đại dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra tại Vũ Hán, Trung Quốc.

Tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, ĐT Iraq đang dẫn đầu bảng C với 11 điểm sau 5 trận đã đấu, xếp trên cả đối thủ rất mạnh là ĐT Iran (6 điểm sau 4 trận).

Lộ lý do vụ Cavani sang Atletico đổ bể vì lòng tham vô đáy. Tờ AS tiết lộ, Atletico Madrid nhiều khả năng không thể chiêu mộ Edinson Cavani, kể cả có chờ đến hè 2020. Lý do là bởi tiền đạo người Uruguay của PSG bất ngờ đòi thêm một khoản phí lót tay dù cho đôi bên đã đạt thỏa thuận cá nhân từ trước.

Newcastle hủy hợp đồng với sao Hàn Quốc. Đội chủ sân St James Park đã đồng ý chấm dứt hợp đồng trước 5 tháng với Ki Sung-yueng. Tiền vệ 31 tuổi người Hàn Quốc chỉ ra sân 4 lần ở mùa giải này (tổng cộng 23 trận kể từ năm 2018), đã trở thành cầu thủ tự do từ thời điểm này.

Dangda trở lại Nhật Bản. CLB Shimizu S-Pulse thông báo, họ đã chiêu mộ được tiền đạo Teerasil Dangda từ Muangthong United. Đây là lần thứ hai chân sút vĩ đại nhất của bóng đá Thái Lan đến J-League thi đấu, sau giai đoạn cho mượn tới Sanfrecce Hiroshima năm 2018.

Tấn Tài khoác áo tân binh V-League. Cựu tuyển thủ Việt Nam, Lê Tấn Tài sẽ khoác áo đội bóng mới thăng hạng V-League là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở mùa giải 2020 sau khi đã kết thúc hợp đồng với Bình Dương vào cuối mùa trước. Tiền vệ 36 tuổi sẽ giải nghệ sau khi kết thúc mùa bóng 2020.

