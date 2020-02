Tiền đạo hay nhất thế giới: Messi quá khủng khiếp, Ronaldo thua mấy bậc?

Thứ Tư, ngày 26/02/2020 19:10 PM (GMT+7)

Ronaldo và Messi vẫn đang đua tranh kịch liệt trong cuộc đua ai ghi bàn nhiều hơn nhưng có một thống kê về số bàn thắng gây sốc.

Cuối tuần qua, Leo Messi đã giải "cơn khát" bàn thắng tại La Liga với một cú poker vào lưới Eibar. Trong khi đó, Ronaldo tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng với bàn mở tỉ số trong trận đấu giữa Juventus và SPAL. Những bàn thắng này giúp cho cuộc đua giữa hai siêu sao của bóng đá trở nên nóng bỏng.

Cuộc chiến giữa Ronaldo và Messi chưa có hồi kết

Tính cho tới thời điểm trước trận đấu giữa Lyon và Juventus thì Ronaldo đang ghi được 25 bàn thắng sau 30 lần ra sân trong mùa giải này còn con số này của Messi là 23 bàn/29 trận. Sự ganh đua của bộ đôi này luôn nhận được sự chú ý của giới mộ điệu. Tuy nhiên, một con số thống kê có thể khiến nhiều người "ngã ngửa".

Đó là Messi vượt trội hơn hẳn so với Ronaldo về khả năng ghi bàn cũng như kiến tạo kể từ tháng 7/2017 tới nay. Thống kê này được đưa ra trong danh sách Top 10 chân sút có ảnh hưởng nhất trong 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu của tờ The Sun công bố mới đây.

Theo đó, Messi đứng đầu bảng với 98 bàn thắng và 37 kiến tạo trong 90 lần ra sân gần nhất cho Barcelona. Trong khi đó, con số này của Ronaldo chỉ là 68 bàn thắng và 15 kiến tạo trong 79 trận, kém đại kình địch tới 4 bậc trên bảng xếp hạng nói trên.

Hai cầu thủ xếp thứ hai và thứ ba là Ciro Immobile (Lazio) và Mohamed Salah (Liverpool) đều thi đấu nhiều hơn so với Messi (94 và 97 trận) nhưng không vượt được thành tích của siêu sao người Argentina mà thậm chí là kém xa. Tiền đạo người Ý chỉ có được 71 bàn và 21 kiến tạo còn ngôi sao người Ai Cập chỉ có 68 bàn và 24 kiến tạo.

Ronaldo thua hẳn so với Messi trong cả ghi bàn lẫn kiến tạo kể từ tháng 7/2017(Ảnh: The Sun)

Một cầu thủ khác trong Top 10 cũng thi đấu 90 trận như Messi là Aubameyang (Arsenal). Tuy nhiên, tiền đạo người Gabon chỉ góp công trong 75 bàn thắng (62 bàn, 13 kiến tạo), bằng với Sergio Aguero - cầu thủ chỉ thi đấu 79 trận.

Nếu chỉ tính riêng hiệu suất ghi bàn thì Ronaldo (0.86 bàn/trận) cũng chỉ đứng thứ 4 trong danh sách sau Messi (1.08 bàn/trận), Neymar (0.9 bàn/trận) và Lewandowski (0.88 bàn/trận). Ngôi sao người Brazil thi đấu khá ít (54 trận) nhưng vẫn thể hiện được phẩm chất của mình trong khi đó tiền đạo người Ba Lan vẫn giữ được phong độ ổn định.

Nguyên nhân của sự "kém cỏi" của Ronaldo tới ở mùa giải trước (2018/19) khi siêu sao người Bồ Đào Nha chỉ có được 28 bàn/43 trận tính trên mọi đấu trường trong khi con số này của Messi là 50 bàn/51 trận. Tuy nhiên, mọi sự so sánh đều chỉ là khập khiễng bởi nếu so về số danh hiệu trong khoảng thời gian này thì Messi lại thất thế so với Ronaldo.

