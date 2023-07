Thước đo đẳng cấp cho đội tuyển nữ Việt Nam tại World Cup 2023

Đối thủ của ĐT nữ Việt Nam mạnh thế nào

ĐT nữ Việt Nam rơi vào bảng đấu có ĐT nữ Mỹ, đương kim vô địch World Cup; ĐT nữ Hà Lan, đương kim á quân thế giới và ẩn số mang tên Bồ Đào Nha. Hãy nói về Mỹ, đây có thể xem là đội tuyển mạnh nhất trong lịch sử thế giới. Đến thời điểm này, trải qua 7 kỳ World Cup, ĐT nữ Mỹ đã vô địch tới 4 lần. Ngoài ra, đội tuyển Mỹ cũng có tới 4 lần đoạt HCV bóng đá tại các kỳ Thế vận hội đồng thời là nhà vô địch gần như tuyệt đối tại vùng Bắc, Trung Mỹ và Caribbean (CONCACAF) với 8 lần đăng quang qua 9 giải đấu khu vực đã được tổ chức.

Đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu kiên cường trước đội tuyển nữ Đức.

Ngoài ra, đội tuyển Mỹ đang duy trì kỷ lục mạch 17 trận bất bại, trong đó có đến 12 chiến thắng liên tiếp tại các trận chung kết. Với thành tích như vậy, khi FIFA bắt đầu thực hiện xếp hạng bóng đá nữ kể từ năm 2003, tuyển nữ Mỹ chưa bao giờ bị xếp dưới hạng 2. Trình độ đội tuyển Mỹ thật sự vượt xa phần còn lại của bóng đá nữ thế giới.

Đối thủ mạnh thứ 2 trong bảng đấu là Hà Lan, đương kim Á quân thế giới. Họ có thực lực rất mạnh và đang xếp thứ 8 trên bảng xếp hạng FIFA. Trong lịch sử, Hà Lan cũng gặt hái được không ít thành công. Ngoài việc về nhì ở kỳ World Cup 2019, họ còn từng vô địch châu Âu bóng đá nữ vào năm 2017. Tuy nhiên ở Euro 2022 nữ cách đây 2 tháng, Hà Lan trở thành cựu vô địch châu Âu khi thua Pháp 0-1 tại tứ kết.

So với ĐT nữ Mỹ và Hà Lan, ĐT nữ Bồ Đào Nha không mạnh bằng. Thực tế tương tự như ĐT nữ Việt Nam, Bồ Đào Nha cũng mới chỉ có lần đầu tiên tham dự World Cup trong lịch sử, sau khi thắng Cameroon ở vòng tranh vé vớt. Trên BXH FIFA, ĐT nữ Bồ Đào Nha cũng chỉ hơn ĐT nữ Việt Nam 12 bậc.

Nhưng đây là một đối thủ được giới chuyên môn đánh giá rất cao ở năng lực phòng ngự, phản công. Về mặt phòng ngự, trong 10 trận gần đây, đội tuyển nữ Bồ Đào Nha chỉ để thủng lưới 7 bàn, tức dưới 1 bàn/trận. Trong khi đó ở khâu tấn công, ĐT nữ Bồ Đào Nha sở hữu những cá nhân kỹ thuật cao, cơ động trong các phương án tiếp cận cầu môn đối thủ.

ĐT nữ Việt Nam biết mình, biết người

Rõ ràng so với các đối thủ ở cùng bảng E - World Cup 2023, ĐT nữ Việt Nam bị đánh giá thấp hơn nhiều. Bản thân giới truyền thông và chuyên môn của các nước trên thế giới cũng cùng chung quan điểm về khả năng bị loại rất cao của ĐT nữ Việt Nam.

Bằng cái nhìn công tâm và đánh giá đúng mực, thầy trò HLV Mai Đức Chung cũng hiểu rõ mình ở đâu và gặp bất lợi thế nào. Tuy nhiên trong lần đầu tham dự World Cup và có thể là lần duy nhất với nhiều trụ cột, trong đó có HLV Mai Đức Chung, ĐT nữ Việt Nam đang có sự chuẩn bị cặn kẽ để có tâm thế tự tin nhất, vững vàng nhất khi giáp mặt với những “đại tỷ” mạnh hàng đầu thế giới.

Minh chứng có thể thấy hành trình rèn quân kéo dài từ tháng 4 cho đến nay của ĐT nữ Việt Nam. Những chuyến đi từ Nhật Bản, trải qua SEA Games rồi tập huấn ở châu Âu đã từng bước chứng kiến sự trưởng thành, rắn rỏi của ĐT nữ Việt Nam. Để rồi ở trận đấu gần đây, thất bại chỉ với tỷ số 1-2 trước ĐT Đức đã khẳng định rõ thông điệp của ĐT nữ Việt Nam. Có thể, xét về trình độ, những Thanh Nhã, Tuyết Dung, Huỳnh Như có thể khiêm tốn hơn so với đẳng cấp thế giới. Nhưng về bản lĩnh, khao khát và nhiệt huyết, các cô gái áo đỏ cũng không dễ để đối phương bắt nạt.

Điều quan trọng, HLV Mai Đức Chung giữ được sự chừng mực trong tâm lý của các nữ học trò. “Tôi không muốn nói nhiều về những trận đấu đã qua. Ai cũng thấy được sự thay đổi theo chiều hướng tích cực của các cầu thủ nữ Việt Nam. Nhưng trước mắt chúng tôi là những trận đấu tại World Cup. Tôi mong các cô gái nhanh chóng trở lại mặt đất để sẵn sàng cho thử thách tiếp theo”.

ĐT nữ Việt Nam là đội di chuyển sang New Zealand sớm nhất, khi ngay từ ngày 5/7, đội đã lên đường sang nước bạn để làm quen với điều kiện thời tiết và sinh hoạt. Nên nhớ rằng, New Zealand đang bước vào mùa đông. Nhiệt độ dao động ở mức dưới 10 độ C. Thậm chí ở trận đấu thứ 3 giữa Việt Nam và Hà Lan, đội còn trải qua màn so tài với nền nhiệt chỉ 3-4 độ C.

Rõ ràng, việc có thêm thời gian để thích ứng với điều kiện thời tiết khác biệt so với nhiều quốc gia hiện tại ở châu Mỹ, châu Âu hay châu Á là điều hết sức cần thiết với ĐT nữ Việt Nam. “ĐT nữ Việt Nam đã có một lộ trình theo đúng kế hoạch đề ra”, Trưởng đoàn Trương Hải Tùng cho biết. ĐT Việt Nam đến sớm hơn so với thời gian quy định của VCK Bóng đá nữ thế giới 2023. Các cầu thủ đều có ý thức chủ động trong di chuyển, ăn uống và chuẩn bị các trang thiết bị giữ ấm để không bị bất ngờ với thời tiết lạnh tại đây”.

Nửa năm trước, ĐT Nhật Bản cũng ở tâm thế cửa dưới tại VCK World Cup 2022 đã có sự chuẩn bị rất kỹ càng khi sớm đến Qatar để làm quen và rèn luyện. Tại giải đấu ấy, Nhật Bản đứng đầu bảng, xếp trên cả Tây Ban Nha lẫn Đức để vào vòng knock-out. Có thể, ĐT nữ Việt Nam không thể tạo nên kỳ tích ấy như Nhật Bản. Nhưng biết mình, biết người và chuẩn bị kỹ lưỡng cũng sẽ giúp cho ĐT nữ Việt Nam không dễ bị bắt nạt trước những “đại tỷ” như Mỹ, Hà Lan.

Đội tuyển nữ Việt Nam tránh chấn thương Thời tiết lạnh tại New Zealand sẽ khiến cầu thủ bình phục chấn thương chậm hơn so với tính toán. Vì thế, đội tuyển nữ Việt Nam nhận được yêu cầu khỏi động kỹ lưỡng, hạn chế va chạm quá mức cần thiết nhằm tránh chấn thương không đáng có, nhất là khi World Cup 2023 gần kề. HLV thể lực Cedric Roger nói: “Thời tiết ở đây rất khác so với Hà Nội, thấp hơn 30 độ. Như hôm nay có gió, mưa khiến cảm giác lạnh hơn. Tuy nhiên, nếu quá trình khởi động tốt và các cầu thủ có thể làm nóng người thì tôi nghĩ sẽ không vấn đề gì với thể lực của họ hiện nay”. “Hai ngày vừa qua, các cầu thủ rất năng động. Tôi hi vọng các cầu thủ sẽ chuẩn bị sẵn sàng cho các trận đấu sắp tới”, HLV thể lực của ĐT nữ Việt Nam chia sẻ. Trong những buổi tập vừa qua tại Napier, đối với các bài tập khởi động HLV Cedric Roger cho các cầu thủ tăng cường khả năng nhanh nhẹn, xoay xở và chuyển hướng. “Ở thời điểm này, ban huấn luyện sẽ tập trung để các bạn duy trì thể lực đang có. Tất nhiên, những bạn thường hay thi đấu sẽ cần tập luyện nhiều hơn để nâng cao thể lực, đáp ứng các yêu cầu của trận đấu. Tôi hi vọng về mặt khởi động, các bạn sẽ có thời gian dài hơn để tránh các chấn thương”.

Nguồn: https://cand.com.vn/van-hoa/thuoc-do-dang-cap-cho-doi-tuyen-nu-viet-nam-tai-world-cup-2023-i699687/