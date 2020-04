"Thủ thành quốc dân" Bùi Tiến Dũng lần đầu nói về những sai lầm chết người

Thứ Bảy, ngày 11/04/2020 00:00 AM (GMT+7)

Thủ thành Bùi Tiến Dũng cho rằng, những sai lầm của thủ môn là bình thường, có thể xuất phát từ nhiều lý do.

Thủ thành Bùi Tiến Dũng

Trong một bài trả lời phỏng vấn mới đây, thủ thành Bùi Tiến Dũng lần đầu chia sẻ về những sai lầm đáng trách anh mắc phải thời gian qua.

Theo đó, Tiến Dũng cho rằng sai lầm không phải xuất phát từ việc không được đào tạo căn bản từ nhỏ: “Sai lầm của thủ môn trong một trận đấu rất khó lý giải, có thể là do mất tập trung, do hoàn cảnh, hoặc nhiều yếu tố trên sân tác động.

Thật sự đến giờ tôi cũng không rõ tại sao lại có thể phạm những sai lầm liên tiếp như vậy, vì cầu thủ ai cũng muốn phải thi đấu thật tốt.

Nhiều lúc tôi tự hỏi, có phải do ít được thi đấu thường xuyên, do áp lực và cũng có thể là từ sự hưng phấn quá mức khiến đôi lúc bản thân bị mất tập trung, nhưng đều cảm thấy không thoả đáng, bởi sai lầm đều do bản thân mà ra chứ không nên biện minh gì cả”.

Cầu thủ xứ Thanh cũng tiết lộ về việc tâm lý bị đè nặng khi mắc sai lầm: “Lúc ấy kinh khủng lắm, thậm chí là hoảng loạn. Vừa tự trách bản thân, vừa cố gắng tự động viên tinh thần”.

Ngoài ra, Dũng cũng học cách quên đi mọi thứ, không quan tâm tới báo chí để tránh chịu thêm áp lực. “Tôi thường chọn cách trò chuyện với những người thân, với những HLV thủ môn ruột để nghe những lời khuyên từ họ và qua đó tự rút kinh nghiệm cho bản thân để có thể làm tốt hơn”, Dũng kể.

Thủ thành Bùi Tiến Dũng nổi lên từ VCK U23 châu Á 2018. Phong độ xuất sắc của anh góp công đưa U23 Việt Nam tới ngôi Á quân.

Tuy vậy, sau thành công đó, Dũng trải qua quãng thời gian dài phải dự bị ở CLB Thanh Hóa, Hà Nội. Đầu mùa giải năm nay, cầu thủ sinh năm 1997 chuyển tới khoác áo TP.HCM.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong sự nghiệp của Bùi Tiến Dũng 2 năm qua chính là những sai lầm sơ đẳng khi ra sân, cả ở màu áo CLB lẫn đội tuyển U23 Việt Nam.

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/thu-thanh-quoc-dan-bui-tien-dung-lan-dau-noi-ve-nhung-sai-lam-chet-n...Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/thu-thanh-quoc-dan-bui-tien-dung-lan-dau-noi-ve-nhung-sai-lam-chet-nguoi-d460434.html