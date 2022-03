Super League tái khởi động: Chủ tịch UEFA lên án 3 CLB, sếp Juventus đáp trả

Theo Four Four Two, Super League sẽ trở lại với sự góp mặt của 10 câu lạc bộ bao gồm MU, Real Madrid, Barcelona, Man City, Juventus, Liverpool, Atletico Madrid, Chelsea, Inter Milan và AC Milan. Trong đó, Juventus, Barcelona và Real Madrid là những “nhân vật chính”, và họ đã gửi dự thảo mới tới UEFA, dự kiến sẽ công bố trước truyền thông trong thời gian tới.

Super League vẫn khiến UEFA đau đầu

Tờ Gazzetta dello Sport tiết lộ Super League “phiên bản 2.0” sẽ có thay đổi lớn về hình thức. Theo dự thảo cũ, 12 CLB hàng đầu châu Âu sẽ có suất đấu cố định mỗi mùa. Còn ở đề xuất mới, 40 CLB sẽ tham dự, chia làm hai hạng đấu, mỗi hạng 20 đội. Giữa các hạng đấu sẽ có đội lên, xuống hạng.

Lên tiếng về dự thảo mới của Super League, Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin tiếp tục đưa ra những chỉ trích gay gắt, nhắm vào lương tâm của những người sáng lập khi đề cập đến chiến sự ở Ukraine. Ceferin ám chỉ ba chủ tịch CLB sáng lập Super League, gồm Andrea Agnelli (Juventus), Joan Laporta (Barca) và Florentino Perez (Real Madrid). Trong đó Agnelli được coi là nhân vật then chốt.

“Đầu tiên, họ đưa ra đề xuất Super League đúng lúc đại dịch ở đỉnh", Ceferin nói với FT Business. “Giờ thì họ lại đề xuất mới giữa chiến sự ở Ukraine. Họ như đang sống ở một thế giới khác vậy. Agnelli lập Super League chỉ một tuần sau khi khen ngợi hệ thống Champions League. Sau lần đầu thất bại, có một người trong số họ gọi cho tôi và nói xin lỗi. Nhưng giờ họ lại tiếp tục”.

Không chỉ bị Ceferin chỉ trích, Agnelli còn bị Chủ tịch La Liga Javier Tebas gọi là “kẻ dối trá”. Đáp trả lại những bình luận này, Chủ tịch Juventus Agnelli từ chối nói sâu về Super League “phiên bản 2.0”, nhưng khẳng định bóng đá châu Âu “cần một sự cải tổ sâu rộng”.

Chủ tịch Juventus Agnelli là một trong những người tâm huyết nhất với Super League

“Với tôi, bóng đá châu Âu đang ở trong tình trạng éo le, và cần một sự cải tổ sâu rộng”, Agnelli nói trên diễn dàn bóng đá của Financial Times Business. “Năm ngoái, không chỉ 1, 2 hay 3, mà là 12 câu lạc bộ đã đưa ra một tuyên bố rất nghiêm túc. Chúng tôi phải làm một điều gì đó để xây dựng một ngành công nghiệp bền vững.

Đó là nỗ lực tập thể của 12 đội bóng, không phải của 1 hay 2 người. 12 cái tên đại diện đã ký vào một bản hợp đồng 150 trang. 11 trong số 12 đội bóng vẫn đang thực hiện theo những điều khoản mà họ đã ký. Mọi chuyện không phải là một thất bại, những giải đấu ly khai tiềm năng đã được biết đến khi tôi còn là một cậu nhóc.

Tôi đặt niềm tin vào những thẩm phán ở Tòa án công lý châu Âu, những người gìn giữ thực sự của Liên minh châu Âu và những giá trị châu Âu. Trong một môi trường tự do, bất kỳ người ủng hộ nào cũng có quyền gây dựng một sản phẩm, và nếu đủ điều kiện, họ có thể được tự do quyết định gia nhập nó mà không bị ngăn cấm bởi một chế độ độc tài nào đó”.

