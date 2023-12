Super League sắp được tổ chức: MU, Bayern Munich ra tuyên bố mới nhất

Một lần nữa, kế hoạch thành lập Super League của Real Madrid và Barcelona lại được nhen nhóm. Nguyên nhân bởi Tòa án Công lý châu Âu yêu cầu UEFA và FIFA dỡ bỏ các lệnh cấm liên quan đến giải đấu này. Tuy nhiên, Super League đang phải đối mặt với tương lai ảm đạm bởi nhiều đội bóng tỏ ra không mặn mà.

MU sớm ra thông báo về việc trở lại Super League hay không

Một trong những đội bóng có nhiều fan nhất thế giới là MU đã lên tiếng từ chối Super League. “Man United xin thông báo phản ứng liên quan đến phán quyết của Tòa án Công lý châu Âu về Super League như sau:

Quan điểm của chúng tôi không thay đổi. Chúng tôi cam kết tham gia mọi giải đấu của UEFA và hợp tác tích cực trên mọi lĩnh vực với UEFA, Ngoại hạng Anh và hiệp hội các CLB bóng đá châu Âu (ECA) trong sự nghiệp phát triển chung của bóng đá châu Âu”.

Một thành viên khác từng đồng ý tham dự Super League là Atletico Madrid cũng đưa ra thông cáo tương tự cách đây vài phút. “Hiệp hội các CLB bóng đá châu Âu (ECA) và UEFA đồng ý làm đối tác nên việc coi UEFA tổ chức các giải đấu độc quyền không còn đúng nữa. Các CLB đồng ý tham gia khối liên minh này nhận được 50% doanh thu từ các nguồn tài trợ và bản quyền truyền hình.

Gia đình chung của bóng đá châu Âu không hoan nghênh Super League. Các đội bóng tại Pháp, Đức, Anh, Italia, Tây Ban Nha (trừ Barcelona và Real Madrid) đều có mong muốn như vậy. Chúng tôi ủng hộ việc bảo vệ ngôi nhà chung của bóng đá châu Âu cũng như bảo vệ quyền lợi của các giải đấu trong nước thông qua đó bảo vệ các suất dự cúp châu Âu như hiện tại”.

Trước đó, Super League sử dụng luận điểm “UEFA đang độc quyền các giải đấu để thua lợi khiến các CLB bị thiệt hại rất nhiều về doanh thu”. Một đội bóng khác tại Tây Ban Nha là Sevilla từ chối thông qua khẩu hiệu của Hiệp hội cổ động viên bóng đá. Đó là “Earn it on the picth” với ý nghĩa thành công phải diễn ra trên sân cỏ chứ không phải trên bàn giấy.

Theo tờ Kicker, hai đội bóng nổi tiếng nhất của Đức là Bayern Munich và Borussia Dortmund đã lên tiếng từ chối. Người phát ngôn của đội bóng xứ Bavaria cho biết: “Bundesliga là nền tảng của Bayern Munich. Chúng tôi toàn tâm ủng hộ các giải đấu cho các CLB của châu Âu do UEFA tổ chức”.

Giám đốc điều hành Hans-Joachim Watzke của Dortmund lên tiếng. “Dortmund sẽ không tham dự Super League. Đó là điều chắc chắn giống như việc chúng ta nói amen khi bước vào nhà thờ vậy. Chúng tôi sẽ không gia nhập giải đấu đó dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa”.

