Số phận 2 cầu thủ Liverpool được “định đoạt” sau trận thắng Girona

Hẩm hiu cho Kelleher

Liverpool tiếp tục duy trì ngôi đầu bảng Champions League sau chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Girona. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi từ chấm phạt đền bởi Mohamed Salah, trong khi thủ môn Alisson Becker xuất sắc cản phá 5 tình huống nguy hiểm để giữ sạch lưới.

Alisson trở lại và lập tức thể hiện đẳng cấp cho Liverpool

Mặc dù vừa trở lại sau chấn thương, Alisson một lần nữa chứng minh lý do vì sao anh vẫn là lựa chọn không thể thay thế của Liverpool trong suốt 6 năm qua. Kể từ khi gia nhập từ AS Roma, thủ thành người Brazil đã thể hiện sự ổn định tuyệt vời, không chỉ trong khâu cản phá mà còn ở khả năng chơi chân - điều vượt trội so với bất kỳ người gác đền nào mà Liverpool từng sở hữu.

Sự tiến bộ của Caoimhin Kelleher gần đây làm dấy lên câu hỏi liệu đã đến lúc Liverpool cần đặt niềm tin vào thủ môn trẻ tuổi hơn và xem xét tương lai của Alisson. Tuy nhiên, màn trình diễn ổn định của Alisson khiến ban lãnh đạo khó lòng đáp ứng mong muốn được bắt chính thường xuyên của Kelleher ở mùa giải tới.

Kelleher được xem là "thủ môn dự bị xuất sắc nhất thế giới" và đã góp phần không nhỏ trong các danh hiệu cúp mà Liverpool giành được hơn 2 năm qua. Dù vậy, với phong độ cao của Alisson khi mới chỉ 32 tuổi, cùng sự hiện diện của những thủ môn như Vítězslav Jaroš và thỏa thuận chiêu mộ Giorgi Mamardashvili, cơ hội cho Kelleher tại Liverpool ngày càng mong manh.

Kelleher đã có cơ hội thể hiện, nhưng Alisson vẫn quá hay

Đây chính là thực tế khắc nghiệt ở vị trí thủ môn: không chỉ có ít cơ hội ra sân, mà các thủ môn hàng đầu thường duy trì phong độ đỉnh cao trong thời gian dài, khiến vị trí của họ ít khi bị thay thế. Có lẽ, Kelleher sẽ phải tính đến việc ra đi để tìm kiếm cơ hội mới, dù hiện tại anh vẫn còn mục tiêu để cống hiến trong màu áo Liverpool.

Lời giải nào cho Nunez?

Dù Liverpool giành chiến thắng trước Girona, màn trình diễn của Darwin Nunez lại để lại nhiều nỗi lo. Không còn bị so sánh với Erling Haaland, nhưng chân sút người Uruguay vẫn liên tục bỏ lỡ những cơ hội quan trọng, bất chấp sự nỗ lực đáng ghi nhận.

Trong trận đấu, Nunez đã có hai tình huống nguy hiểm: một cú đánh đầu không chính xác từ quả tạt đổi hướng của Szoboszlai và một pha thoát xuống vòng cấm bị thủ môn Gazzaniga cản phá. Cuối cùng, anh bị HLV Arne Slot thay ra khi trận đấu còn 20 phút.

Dù HLV Slot đánh giá cao sự nhiệt tình và năng nổ của Nunez, sự tự tin của anh có vẻ đang giảm sút. Trong bối cảnh Cody Gakpo ngày càng thi đấu thăng hoa và Diogo Jota đã trở lại sau chấn thương, Nunez dường như tụt dần xuống vị trí thứ 5 trong thứ tự ưu tiên trên hàng công của Liverpool.

Nunez vẫn rất xông xáo và được các fan Liverpool yêu mến, nhưng hiệu quả ghi bàn quá thấp

Với chỉ 1 bàn trong 10 trận gần nhất và tổng cộng 3 bàn từ đầu mùa, Nunez đang khiến ban lãnh đạo Liverpool đối mặt với bài toán khó trong kỳ chuyển nhượng hè 2025. Nếu Nunez bị bán, điều đó cũng không phải bất ngờ, bởi sự kiên nhẫn của người hâm mộ dành cho anh dường như đã cạn dần.

Tuy nhiên, không ai có thể đoán trước tương lai. Biết đâu, Nunez rời Liverpool và tìm lại phong độ ở một đội bóng khác, giống như cách đồng hương Diego Forlan từng thành công khi chuyển từ MU đến Villarreal và Atletico Madrid. Hiện tại, Nunez đã có 36 bàn sau 115 trận cho Liverpool, và nếu rời đi, anh có thể sẽ để lại dấu ấn tại một môi trường phù hợp hơn.

Dẫu vậy, mỗi cầu thủ đều có một câu chuyện khác nhau. Có người chỉ phù hợp với Liverpool, và ngược lại. Nunez vẫn còn cơ hội đến cuối mùa để chứng minh giá trị của mình. Nếu không, anh vẫn sẽ được các CĐV Liverpool nhớ đến với tình cảm trân trọng và sự nỗ lực không ngừng nghỉ trên sân cỏ.

Nguồn: [Link nguồn]