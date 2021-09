SAO MU Fred bị cấm thi đấu 2 trận, fan "Quỷ đỏ" đòi FIFA treo giò đến Giáng sinh

Ngày hôm qua 8/9, Liên đoàn bóng đá Brazil (CBF) đã gửi đơn lên FIFA yêu cầu cấm các đội bóng ở Ngoại hạng Anh sử dụng tuyển thủ của họ trong 5 ngày. Theo luật FIFA hiện hành, Brazil được phép kích hoạt lệnh cấm này như một hình phạt đối với các câu lạc bộ không chịu nhả quân.

Fred sẽ bị cấm thi đấu 2 trận

Liverpool là đội chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi “The Kop” sẽ không có sự phục vụ của Alisson, Fabinho và Roberto Firmino (đằng nào cũng chấn thương) trong trận đấu với Leeds vào cuối tuần này. Tương tự, Man City cũng sẽ không được phép sử dụng Ederson và Gabriel Jesus khi họ đối mặt với Leicester.

Điều đó cũng có nghĩa là tiền vệ Fred sẽ bỏ lỡ trận MU tiếp đón Newcastle trên sân nhà vào cuối tuần này cũng như trận mở màn Champions League của “Quỷ đỏ” trên sân khách với Young Boys vào giữa tuần sau.

Đây là một tổn thất không nhỏ dành cho MU trong bối cảnh Scott McTominay vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương. Tuy nhiên, các CĐV “Quỷ đỏ” dường như lại không nghĩ như vậy. Thậm chí, nhiều người hâm mộ của đội bóng chủ sân Old Trafford còn muốn Fred bị cấm thi đấu lâu hơn nữa trên mạng xã hội Twitter.

Tài khoản SimplyRed60 viết: “Lần đầu tiên tôi có thể ca ngợi FIFA vì đã làm điều gì đó tốt cho chúng tối. Có thể DVB (Donny van de Beek) sẽ được trao cơ hội”. Trong khi đó, tài khoản redfrom96 hả hê: “Cảm ơn Brazil. Họ nghĩ rằng điều đó sẽ làm tổn thương chúng tôi. Họ vừa tặng một món quà Giáng sinh sớm cho người hâm mộ MU đấy”. Tài khoản BarryLee thậm chí bình luận: “Xin cảm ơn FIFA. Các bạn đang quá nhân hậu. Hãy gia hạn lệnh cấm cho đến Giáng sinh”.

Ngược lại, tài khoản RedSurf lo lắng căn cứ vào các con số: “Một lần nữa mọi người lại cho rằng Fred là một mắt xích kém cỏi. Các bạn sẽ phải lo lắng khi nhìn những thống kê sau đây. Nếu các bạn so sánh số liệu thống kê mùa trước của Fred với Declan Rice, người được người hâm mộ và các chuyên gia đánh giá cao, thì Fred vẫn vượt trội về số lần đánh chặn (1,52 lần/trận so với 1,32 lần/trận), tỷ lệ chuyền bóng chính xác cao hơn (87,02% so với 86,2%), chọc khe (0,7 so với 0), số cơ hội tạo ra (1,12 so với 0,28) và đóng góp vào bàn thắng (0,23 so với 0,06).

Fred chỉ kém hơn một chút trong các pha tắc bóng (2,60 lần/trận so với 3,1 lần/trận) và rê bóng thành công (0,45 so với 0,69), nhưng Rice lại dễ bị vượt qua hơn (1,88 so với 0,63) và phạm lỗi nhiều hơn (1,8 so với 0,44) so ​​với Fred. Điều đó cho thấy Rice chỉ năng nổ hơn Fred trong các pha tranh chấp và mạo hiểm với những pha rê dắt”.

Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/sao-mu-fred-bi-cam-thi-dau-2-tran-fan-34quy-do34-doi-fifa-treo...Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/sao-mu-fred-bi-cam-thi-dau-2-tran-fan-34quy-do34-doi-fifa-treo-gio-den-giang-sinh-c28a15039.html