10 sao hay nhất năm 2023: Rực rỡ Haaland xếp trên Messi, Ronaldo mất hút

Có rất nhiều ngôi sao tỏa sáng rực rỡ trong năm 2023, để rồi tạp chí Four Four Two chọn Haaland ở vị trí số một. Đây là điều hoàn toàn xứng đáng, khi tiền đạo người Na Uy tỏa sáng rực rỡ trong màu áo Man City, góp công lớn giúp "The Citizens" đoạt cú ăn ba lịch sử.

Hiệu suất ghi bàn của Haaland trong năm 2023 cũng vô cùng đáng nể. Anh hiện năm trong tay 50 bàn thắng cho CLB lẫn ĐTQG.

Năm 2023 là quãng thời gian rực rỡ nhất trong sự nghiệp của Haaland

Trong cuộc đua Quả bóng Vàng 2023, anh về nhì khi có số điểm bình chọn thua Messi. Tuy nhiên mọi thứ có thể đảo chiều ở cuộc đua giành danh hiệu FIFA The Best 2023, bởi màn trình diễn tại World Cup 2022 không được tính tới.

Xếp ngay sau Haaland là Bellingham, tài năng trẻ đang dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới La Liga. Điều đáng nói, tiền vệ người Anh mới đang có mùa giải đầu tiên chơi cho Real Madrid. Tạp chí Four Four Two đánh giá Bellingham là cầu thủ toàn diện nhất của bóng đá thế giới hiện tại.

Kane và Mbappe lần lượt được tạp chí Four Four Two xếp hạng 3 cũng như hạng 4 trong danh sách top 100 cầu thủ xuất sắc nhất năm 2023. Kane mang phong độ ghi bàn ấn tượng từ Tottenham sang Bayern, còn Mbappe vẫn là tay săn bàn số một của PSG.

Đáng chú ý, Messi chỉ được tạp chí Four Four Two xếp ở vị trí thứ 6 trong danh sách kể trên. "El Pulga" còn đứng dưới Rodri, trụ cột còn quan trọng hơn De Bruyne tại Man City.

Ở top 10 cầu thủ xuất sắc nhất năm 2023 do tạp chí Four Four Two bình chọn, Man City là đội đóng góp nhiều gương mặt hơn cả với 3 cái tên. Ngoài Haaland và Rodi, còn có thêm tiền vệ Bernardo Silva. Xét rộng ra ở top 100, nửa xanh thành Manchester có tới 9 cầu thủ.

Ronaldo hiện nắm giữ thành tích ghi 50 bàn trong năm 2023, con số chỉ thua Kane và Mbappe. Tuy nhiên CR7 lại không hề góp mặt trong danh sách 100 cầu thủ xuất sắc nhất năm 2023 của tạp chí Four Four Two. Lý do có lẽ bởi anh đã rời xa bóng đá châu Âu để an phận ở Ả Rập.

Top 10 cầu thủ xuất sắc nhất năm 2023 theo đánh giá của tạp chí Four Four Two 1. Erling Haaland 2. Jude Bellingham 3. Harry Kane 4. Kylian Mbappe 5. Rodri 6. Lionel Messi 7. Bernardo Silva 8. Mohamed Salah 9. Antoine Griezmann 10. Vinicius

