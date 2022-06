Salah - Mane - Firmino tan rã: Tam tấu tiền đạo nào vĩ đại nhất lịch sử bóng đá?

Sadio Mane rời Liverpool đánh dấu sự tan rã của bộ ba tấn công lừng danh Salah – Mane – Firmino, giúp đội chủ sân Anfield giành tất cả các danh hiệu họ có thể giành được trong 5 mùa giải thi đấu cùng nhau. Họ sẽ được xem là một trong những bộ ba tấn công hay nhất trong lịch sử bóng đá Anh, thậm chí trong lịch sử bóng đá thế giới.

Liverpool có 5 năm đầy vinh quang với bộ ba Salah - Mane - Firmino

Nói đến thế giới, ngay từ giữa thế kỷ XX đã xuất hiện những bộ ba kiệt xuất làm nên lịch sử bóng đá và họ cũng không hề kém cạnh gì so với những bộ ba của thế kỷ mới như Bale – Ronaldo – Benzema hay Messi – Neymar – Suarez. Hãy cùng điểm qua 10 bộ ba tấn công đáng sợ nhất & thành công nhất trong lịch sử.

Thế kỷ XXI

Mane – Salah – Firmino ghi tổng cộng 338 bàn trong 5 mùa giải họ đá cùng nhau, mang về cho Liverpool 1 Premier League, 1 Champions League, 1 FA Cup, 1 League Cup, 1 Siêu cúp châu Âu và 1 Club World Cup.

Đi trước bộ ba này tất nhiên là 2 tam tấu lừng lẫy của La Liga. Ronaldo – Bale – Benzema ghi tới tổng cộng 442 bàn trong 5 mùa giải từ 2013 đến 2018, trong đó 249 bàn cho chỉ riêng Ronaldo, và họ mang về 4 chức vô địch Champions League (4 trận chung kết đều có thành viên của bộ ba ghi được bàn thắng) cùng 1 La Liga, 1 Cúp nhà Vua, 1 Siêu cúp TBN, 2 Siêu cúp châu Âu và 3 Club World Cup.

2 bộ ba tấn công "bá đạo" nhất trong lịch sử La Liga

Trong khi đó bộ ba Messi – Neymar – Suarez tung hoành trong giai đoạn 2014-2017 và mang về cho Barcelona 7 chức vô địch, bao gồm 2 La Liga, 3 Cúp nhà Vua, 1 Champions League và 1 Club World Cup, trong đó riêng mùa 2014/15 họ đoạt một cú ăn 3. Họ ghi tổng cộng 364 bàn thắng trong 3 mùa giải cùng nhau, trong đó có 2 mùa giải tổng bàn thắng của 3 người vượt mốc 100.

Nhưng không thể bỏ qua một bộ ba khác, lần này ở cấp ĐTQG. Rivaldo – Ronaldo – Ronaldinho đã ghi tổng cộng 15 bàn thắng tại vòng chung kết World Cup 2002 để đưa Brazil tới chức vô địch thế giới thứ 5.

Trào lưu giữa thế kỷ XX

ĐT Hungary có thể xem là đội bóng đầu tiên mang tới cho thế giới một tam tấu tấn công bùng nổ, khi giai đoạn 1950 – 1954 của họ chứng kiến Sandor Kocsis, Nandor Hidegkuti và Ferenc Puskas quét sạch gần như mọi đối thủ trên hành trình của mình. “Đội bóng Vàng” đã giành HCV tại Olympic 1952 trước khi băng một mạch tới chung kết World Cup 1954. Họ đáng lẽ đã giành chức vô địch, nhưng trận thua sốc 2-3 trước Tây Đức là thất bại đầu tiên sau 4 năm của đội tuyển này.

Từ trái sang: Gento - Di Stefano - Puskas, tam tấu thành công nhất Real Madrid trước khi "BBC" xuất hiện

“Ông tổ” của các bộ ba ở cấp CLB hẳn phải là ở Real Madrid, và một lần nữa Puskas góp mặt. Ông gia nhập Real Madrid vào năm 1958 khi Alfredo Di Stefano và Francisco Gento đã ở đó, bộ ba này cùng nhau giành 4 chức vô địch La Liga và 2 danh hiệu Cúp C1 châu Âu trong kỷ nguyên có thể nói là thành công nhất của CLB, hơn cả kỷ nguyên của nhóm “BBC”.

Không lâu sau khi bộ ba của Real thống trị, giám đốc điều hành Umberto Agnelli có ý tưởng tương tự tại Juventus và mua về John Charles lẫn Omar Sivori để kết hợp với nhạc trưởng lâu năm của CLB, Giampiero Boniperti. “Trio Magico” (Bộ ba ma thuật) giành 3 chức vô địch Serie A trong 4 mùa giải cho Juventus, Sivori đoạt QBV năm 1961 trong khi John Charles được bầu là Cầu thủ ngoại vĩ đại nhất lịch sử Serie A, chiến thắng cả những Diego Maradona và Michel Platini.

Cơn bão 1970

Trước khi sơ đồ 4-4-2 trở nên đại chúng từ giữa thập niên 1970 trở đi, bóng đá quốc tế đã kịp được thấy những bộ ba đỉnh cao khác xuất hiện và tất cả đều nâng tầm cho những danh thủ kiệt xuất nhất trong lịch sử. Đáng nói là những tam tấu này đều cùng tồn tại ở thời điểm đầu những năm 1970, thậm chí sau họ là một thời gian khá dài bóng đá thế giới vắng những tam tấu tiền đạo như họ.

Rivelino - Pele - Jairzinho tại World Cup 1970

Bộ ba Pele – Rivelino – Jairzinho tại World Cup 1970 hủy diệt mọi đối thủ khiến Brazil 1970 thường xuyên được bầu chọn là ĐTQG vĩ đại nhất tại các kỳ Cúp thế giới. Jairzinho dẫn đầu danh sách ghi bàn với 7 lần lập công, Rivelino có 3 bàn, nhưng Pele là đầu não của lối chơi khi góp mặt ở 14 trên tổng số 19 bàn của Brazil ở cả giải đấu.

Trong khi đó Cruyff giành 6 chức VĐQG Hà Lan, 4 Cúp quốc gia Hà Lan và đặc biệt là 3 lần liên tiếp vô địch cúp C1 châu Âu với hai cầu thủ gắn bó trọn đời với Ajax, Sjaak Swart và Piet Keizer. Swart được đặt cho biệt danh “Quý ông Ajax” khi giữ kỷ lục số lần khoác áo cho CLB, trong khi Keizer nổi tiếng khi từng được so sánh rằng “Cruyff là người giỏi nhất, nhưng Keizer còn giỏi hơn”.

Best - Law - Charlton, tam tấu duy nhất trong lịch sử đoạt QBV cùng nhau

Nhưng có lẽ không bộ ba nào có được vinh dự đặc biệt khi cả 3 cầu thủ đều đoạt Quả bóng Vàng trong thời gian thi đấu cùng nhau, đó là George Best – Bobby Charlton – Denis Law. Bộ ba thần thánh được dựng tượng ngoài Old Trafford sau khi mang về cho CLB 2 chức vô địch Anh, 2 Siêu cúp Anh và là đội bóng Anh đầu tiên đăng quang Cúp C1 châu Âu vào năm 1968. Họ ghi tổng cộng 665 bàn trong 10 năm, Law đoạt QBV năm 1964 trước khi Charlton giành giải năm 1966 và Best nhận giải 2 năm sau đó.

