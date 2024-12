Rực lửa vòng 15 Ngoại hạng Anh: Thành Manchester sụp đổ, London chia nửa buồn vui

Thành Manchester "thất thủ"

Ở vòng 15 Ngoại hạng Anh, đội đầu bảng Liverpool không ra sân do trận derby Merseyside gặp Everton bị hoãn (ảnh hưởng của bão Darragh tại Anh). Đây là cơ hội để các đối thủ thu hẹp khoảng cách với "Lữ đoàn đỏ". Dù vậy không phải đội bóng nào cũng tận dụng thành công, trong đó có Man City.

MU nhận thất bại thứ 2 liên tiếp

Nhà đương kim vô địch tiếp tục chìm trong khủng hoảng bằng trận hòa Crystal Palace 2-2. Dường như, HLV Pep Guardiola chưa thể tìm ra giải pháp vực dậy Man City trong bối cảnh các trụ cột sa sút về tinh thần, thể lực lẫn phong độ. Sự thảm hại của họ thể hiện qua thành tích thắng 1/6 trận gần nhất, đáng lo hơn cả là con số 21 bàn thua, tệ nhất top 5 và ngang bằng... đội hạng 15 Everton.

Dù sao đi nữa, Man City vẫn cảm thấy may mắn nếu so sánh với cạnh đại kình địch MU. Đội chủ sân Old Trafford cũng trải qua màn rượt đuổi tỷ số cùng Nottingham Forest và nhận thất bại 2-3 chung cuộc. Trận thua thứ 2 liên tiếp dưới thời tân HLV trưởng Ruben Amorim đưa MU "trở lại mặt đất", đồng thời đặt ra nhiều vấn đề mới cho Amorim trong hành trình tái thiết đội bóng.

Thành London chia nửa buồn vui

Bên cạnh 2 đại diện thành Manchester, các đội bóng mạnh của thành London đón nhận kết quả trái chiều. Ở vòng này, Arsenal tiếp tục gây chú ý bằng pha lập công từ tình huống phạt góc, dù vậy đó chỉ là điểm sáng hiếm hoi của thầy trò HLV Mikel Arteta trong trận hòa Fulham 1-1.

Trong khi đó, Tottenham còn cay đắng hơn khi gục ngã trước Chelsea với tỷ số 3-4 trong trận derby siêu kịch tính. Tất nhiên, không thể phủ nhận sự xuất sắc của thầy trò HLV Enzo Maresca khi họ tận dụng thời cơ các đối thủ cạnh tranh sảy chân để chiếm ngôi nhì bảng.

Daily Mail nhận định chính Chelsea, chứ không phải Arsenal hay Man City mới là kẻ thách thức đáng gờm nhất với Liverpool trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh.

Chelsea bay cao với ngôi nhì bảng

Hiểm họa từ "ngựa ô"

Không thể phủ nhận, một phần nguyên nhân khiến nhóm "đại gia" sảy chân đến từ phong độ xuất thần của những kẻ thách thức. Sau trận thắng Liverpool 1-0 hồi đầu mùa, Nottingham Forest biến MU thành "nạn nhân" tiếp theo, còn Fulham duy trì chuỗi trận ấn tượng khi cầm hòa Tottenham, Arsenal, đồng thời đánh bại Brighton trong 3 vòng gần nhất.

Đáng ngạc nhiên hơn cả phải kể đến Brentford. Màn vùi dập Newcastle 4-2 đánh dấu chiến thắng thứ 7 sau 8 trận sân nhà của "Bầy ong", qua đó trở thành đội đá sân nhà tốt nhất Ngoại hạng Anh (22 điểm, Liverpool xếp thứ nhì với 18 điểm). Thậm chí, thành tích 26 bàn/8 trận sân nhà của họ cũng vượt xa Tottenham (20 bàn), Arsenal (17 bàn), Man City (15 bàn) hay Liverpool (13 bàn).

Ở vòng đấu tới, nhóm "ngựa ô" hứa hẹn tiếp tục trở thành cơn ác mộng của tốp đầu vô địch khi Brentford đối đầu Chelsea, Fulham gặp Liverpool và Nottingham Forest chạm trán Aston Villa.

