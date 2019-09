Rực lửa khai màn Cúp C1: Báo châu Âu dự đoán "đại gia" nào thua sốc?

Thứ Ba, ngày 17/09/2019 08:45 AM (GMT+7)

Báo giới châu Âu đã có những nhận định trước khi Champions League khai màn.

UEFA Champions League 2019/20 sẽ khởi tranh đêm nay và sự chú ý lớn đã được dành cho bảng “tử thần” có sự góp mặt của Barcelona, Dortmund và Inter Milan, và cả 3 đội sẽ cùng ra sân đêm nay. Nhưng bên cạnh đó hành trình bảo vệ chức vô địch của Liverpool, lẫn cơ hội của Real Madrid, Paris Saint-Germain, Juventus, Man City và Chelsea cũng rất được quan tâm.

Liverpool được xem là một thành viên của nhóm "Big Three" mới của Cúp C1 bên cạnh Barcelona & Man City

Mặc dù chiến dịch chưa bắt đầu nhưng đã có nhiều dự đoán ban đầu về những đội có cơ hội vô địch cao nhất. Trên ESPN, Ryan O’Hanlon đã đánh giá rằng Liverpool, Barcelona và Man City sẽ là 3 ứng cử viên hàng đầu, ký giả người Anh này xem đây là “tam hùng” mới của bóng đá châu Âu ở một đẳng cấp tương đương Real Madrid – Barcelona – Bayern Munich trong 10 mùa giải trước.

“Trong 10 mùa bóng trước mùa 2018/19, 80% chức vô địch Champions League đã rơi vào tay bộ ba Bayern – Real – Barca, và 2 ngoại lệ chỉ đến khi một vụ núi lửa (Inter Milan 2010) và một kỳ tích thực sự (Chelsea 2012) xảy ra. Nhưng mùa 2018/19 mọi thứ đã thay đổi, với Liverpool là nhà vô địch đầu tiên không thuộc bộ ba này sau 7 năm”, O’Hanlon viết.

“Liverpool giờ đã vào 2 trận chung kết liên tiếp, trong khi Barcelona vẫn là một thế lực đáng gờm còn sót lại sức mạnh từ kỷ nguyên vàng. Nhưng Liverpool vẫn chỉ là đội mạnh thứ hai ở đấu trường quốc nội, do đó Man City cũng xứng đáng được xếp vào hàng ngũ ứng viên hàng đầu dù chưa qua được tứ kết trong những mùa giải Pep Guardiola dẫn dắt. Big Three cũ của châu Âu đã chết, đây sẽ là Big Three mới”.

“Bảo vệ chức vô địch Champions League khó thế nào?”

Trên trang tin thể thao của hãng thông tấn BBC, nhà báo Tom Rostance có bài viết tựa đề “Bảo vệ chức vô địch Champions League khó thế nào?”. Bài viết chỉ ra rằng các nhà ĐKVĐ hiếm khi bị loại từ vòng bảng (chỉ 1 lần từ năm 1992), và trong 10 năm qua đội ĐKVĐ đã 5 lần lọt tới vòng bán kết, tuy nhiên riêng việc bảo vệ thành công danh hiệu là một chuyện khác.

“Trước khi Zinedine Zidane đưa Real Madrid tới 3 chức vô địch liên tiếp, đội gần nhất bảo vệ thành công chức vô địch châu Âu là AC Milan huyền thoại của Arrigo Sacchi năm 1990. Ngay cả Barcelona của Pep Guardiola cũng chỉ vô địch 2 lần trong 3 năm và thậm chí chưa từng vào chung kết 2 năm liên tiếp. Ngay cả những đội bóng vĩ đại nhất của bóng đá hiện đại cũng không bảo đảm được khả năng liên tiếp vô địch”, Rostance viết.

Riêng với loạt trận đầu tiên, cựu danh thủ Charlie Nicholas có những dự đoán của mình trên kênh Sky Sports đối với riêng các đội bóng Anh dự cúp châu Âu. Ông dự đoán Liverpool sẽ thua Napoli 1-2, cho rằng với hàng phòng ngự chỉ giữ sạch lưới được 1/6 trận từ đầu mùa, Liverpool sẽ khó thắng được một Napoli phong độ sân nhà rất tốt và có một Dries Mertens hay ghi bàn trong các trận đấu lớn.