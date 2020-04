Ronaldo suýt bị ám sát, vung tiền thuê siêu vệ sỹ "khủng" cỡ nào?

Nhiều lần bị các tổ chức khủng bố đe dọa, Ronaldo đã vung tiền thuê siêu vệ sỹ hàng đầu Tây Ban Nha.

Là ngôi sao bóng đá hàng đầu thế giới, nhưng Ronaldo luôn cảm thấy bất an vì từng nhiều lần trở thành mục tiêu ám sát của các tổ chức khủng bố.

Nếu như trước đó vào năm 2014, siêu sao người Bồ Đào Nha đã bị nguy hiểm tới tính mạng qua lời khai về một kế hoạch định ám hại Ronaldo của một tay súng bắn tỉa tại Tây Ban Nha, thì vào năm 2018, anh trở thành nhân vật chính trong hình ảnh bị tổ chức khủng bố dọa chặt đầu.

Ronaldo từng nhiều lần bị đe dọa tính mạng

Theo The Sun, ngay trước trận chung kết Cúp C1 châu Âu tại Kiev mùa giải 2017/18, Ronaldo đã bị tổ chức khủng bố ISIS dọa chặt đầu bằng một bức ảnh bị lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội. Sau đó, chân sút của Real khi ấy đã quyết định vung tiền để thuê một vệ sỹ được coi là "khủng" nhất Tây Ban Nha.

Báo chí xứ đấu bò tiết lộ, người đàn ông được CR7 thuê về có tên là Nuno Marecos, một trong những chiến binh đấu bò mạnh nhất thế giới. Công việc thường ngày của Nuno là tập luyện để đánh bại những con bò đực nặng cả nửa tấn bằng tay không, đồng thời ông từng là võ sỹ MMA.

Sức mạnh khủng khiếp của Nuno khiến Ronaldo bị thuyết phục và ngôi sao 35 tuổi đã không ngần ngại đưa chiến binh đấu bò này về làm vệ sỹ riêng.

Nhiệm vụ đầu tiên của Nuno là đảm bảo an toàn cho Ronaldo trước trong và sau trận chung kết Champions League mùa 2017/18. Ronaldo đã chi tiền để đưa Nuno đến Nga trước trận đấu và dặn dò rất kỹ những phần việc mà người đàn ông này phải làm để đảm bảo tính mạng cho anh.

Nuno Marecos - vệ sỹ riêng của Ronaldo

The Sun cũng cho biết, Ronaldo từng nhiều lần theo dõi Nuno trong các trận đấu bò và đưa ra lựa chọn sau khi cho rằng Nuno là một người đàn ông mạnh nhất anh từng chứng kiến. Nuno đã ở bên cạnh Ronaldo gần như 24/24h ở Kiev và cũng là vệ sỹ riêng của Ronaldo tại World Cup 2018.

Nuno sở hữu chiều cao 1m9, kèm dáng vẻ bên ngoài khá thanh thoát chứ không lực lưỡng, to béo như nhiều vệ sĩ thường thấy. Ông nổi tiếng với vai trò cầm đầu một nhóm võ sỹ đấu bò tại Tây Ban Nha. Trước đó, người đàn ông này cũng hoàn thành những khóa đào tạo võ thuật và được đánh giá cực kì chuyên nghiệp khi làm việc. Đó cũng là lý do quan trọng giúp Ronaldo được đảm bảo an toàn cũng như tập trung tối đa cho việc ra sân thi đấu.

