Ronaldo siêu giàu có 1 tỷ USD, về MU chưa bỏ "thú vui" săn biệt thự sang

Sau khi gia nhập MU vào tháng 8, Cristiano Ronaldo cùng gia đình sống tại căn biệt thự 7 phòng ngủ trị giá 6 triệu bảng. Tuy nhiên siêu sao 36 tuổi bất ngờ chuyển đến căn biệt thự khác thuộc khu Chesire có giá 3 triệu bảng.

Ronaldo sở hữu nhiều bất động sản trên thế giới, với tổng giá trị 21,8 triệu bảng

Theo The Sun, nơi ở cũ nằm gần những cánh đồng và rừng cây, rất ồn ào vào buổi sáng sớm do người dân bản địa thường chăn nuôi cừu. Trong khi đó, nơi ở mới vẫn đầy đủ tiện nghi như phòng chiếu phim, hồ bơi, gara cho 4 ô tô. Ngoài ra, các biện pháp an ninh (camera giám sát, cổng từ, bảo vệ tuần tra) cũng được tiền đạo 36 tuổi trang bị để bảo vệ đời sống riêng tư cho gia đình.

Sự nghiệp của Ronaldo trải dài từ Anh, Tây Ban Nha tới Italia, vì vậy anh rất chú trọng vấn đề "an cư". Mặt khác, với khối tài sản 789 triệu bảng (xấp xỉ 1,084 tỷ USD), siêu sao 36 tuổi cũng mạnh tay chi tiền sở hữu hàng loạt bất động sản trên toàn thế giới.

Manchester (Anh)

6 năm khoác áo MU (2003-2009) là giai đoạn Ronaldo vươn tầm thành siêu sao thế giới với mức thu nhập cực "khủng". CR7 cũng thể hiện đẳng cấp bằng cách tậu căn biệt thự trị giá 3 triệu bảng tại Alderley Edge, khu vực có nhiều cầu thủ MU sinh sống thời điểm đó và ở đây trong 3 năm.

Căn biệt thự sở hữu đầy đủ tiện nghi, bao gồm 5 phòng ngủ, sân vườn, bể bơi trong nhà, phòng xông hơi, bể sục, phòng tập thể dục và rạp chiếu phim mini. Năm 2018, Ronaldo quyết định rao bán cơ ngơi này.

Ngôi biệt thự cũ của Ronaldo ở Manchester

Madrid (Tây Ban Nha)

Chuyển tới Real Madrid vào năm 2009, Ronaldo lập tức chi 4,8 triệu bảng mua căn biệt thự ở khu phố "nhà giàu" La Finca, được thiết kế bởi kiến trúc sư nổi tiếng Joaquin Torres.

CR7 khéo léo cải tạo cơ ngơi này để có những tiện nghi theo ý mình như bể bơi trong nhà lẫn ngoài trời, phòng tập thể dục trang bị máy chạy bộ, khu tập tạ, khu tập giãn cơ, sân bóng đá,... Cầu kỳ hơn, anh còn đặt thiết kế riêng tay nắm cửa ra vào có chữ "R" ( chữ cái đầu tiên trong tên Ronaldo).

Turin (Italia)

Năm 2018, Ronaldo chuyển đến Juventus và thuê một biệt thự liền kề sang trọng ở Turin. Bất động sản có cổng vào riêng với đội ngũ anh ninh túc trực 24/24, 8 phòng ngủ, phòng tập thể dục, hồ bơi trong nhà, cây cối bao quanh giúp đảm bảo sự riêng tư.

Theo tờ La Gazzetta dello Sport, cơ ngơi này có giá trị "cao ngất ngưởng" (không được tiết lộ). CR7 cũng rất thích ở đây vì nhiều điểm tương đồng với ngôi nhà tại Madrid.

Ronaldo sinh sống tại siêu biệt thự xa hoa trong thời gian khoác áo Juventus

Costa Del Sol (Tây Ban Nha)

Năm 2019, Ronaldo chi 1,4 triệu bảng mua một biệt thự ở vùng Costa Del Sol (Tây Ban Nha) với tầm nhìn ra biển, 4 phòng ngủ, sân golf mini, phòng tập thể dục, rạp chiếu phim trong nhà và bể bơi. Cơ ngơi này tọa lạc tại khu vực có tên "The Superstars Cul-De-Sac" do phần lớn dân cư là người nổi tiếng, tiêu biểu như cựu võ sĩ UFC Conor McGregor,

Madeira (Bồ Đào Nha)

Năm 2016, Ronaldo mua lại một kho chứa hàng ở quê nhà Funchal (đảo Madeira, Bồ Đào Nha) và cải tạo thành "vương quốc" của riêng mình. Sau 4 năm, dự án chính thức hoàn tất với tổng chi phí lên tới 7 triệu bảng. Biệt thự có 7 tầng, tầm nhìn ra biển, 2 bể bơi tiêu chuẩn Olympic, bể sục, sân bóng đá,...

Đây là nơi Ronaldo lưu lại mỗi khi về Bồ Đào Nha thăm gia đình, cũng như trong khoảng thời gian tự cách ly vào đợt đại dịch Covid-19 năm ngoái.

Ronaldo từng chi 7 triệu bảng cải tạo một kho chứa hàng thành "vương quốc" của riêng mình ở quê nhà Madeira

