Ronaldo đầu tư bất động sản thất bại, "cắn răng" chịu thiệt 232 tỷ đồng

Cristiano Ronaldo đã thành công trong nhiều lĩnh vực đầu tư của mình nhưng ngay cả anh cũng không tránh được thất bại. Một số thương hiệu được anh lấy tên tuổi của mình bảo trợ đã không thành công, nhưng mới đây CR7 đã có một thất bại thực sự với số tiền chính mình bỏ ra.

Ronaldo phải bán căn hộ trong Trump Tower tại New York và thua lỗ 9 triệu euro

Các báo tại Mỹ cho biết Ronaldo mới đây đã phải cho bán một căn hộ anh mua tại New York, Mỹ vào năm 2015, với lý do mà lúc này gần như ai cũng biết: Ronaldo không dám vào Mỹ vì nghi án hiếp dâm. Vào thời điểm mua căn hộ, Ronaldo đã trả số tiền vào khoảng 16 triệu euro, nhưng giờ anh chỉ bán được có hơn 7 triệu euro, tức lỗ 9 triệu (khoảng 232 tỷ đồng), được xem là vụ đầu tư thất bại nhất của danh thủ người Bồ Đào Nha.

Tờ New York Times cho biết Ronaldo thực tế đã rao bán căn hộ này từ năm 2019 với giá 9 triệu euro bởi căn hộ này không được nhiều người thuê. Căn hộ này nằm trong một tổ hợp tòa nhà Trump Tower khá sang trọng, nhưng nó chỉ mang tên của cựu tổng thống Mỹ Donald Trump (và chủ bất động sản trả phí để được mang tên) chứ không được ông này sở hữu.

Tình hình kinh tế đi xuống đã khiến bất động sản cao cấp tại New York xuống giá nghiêm trọng và cái tên Donald Trump cũng trở nên bị ghẻ lạnh bởi dư luận Mỹ vào năm cuối nhiệm kỳ tổng thống của ông này. Và rồi dịch Covid-19 khiến giá trị bất động sản càng tụt thấp, thế nên Ronaldo dù thua lỗ nhưng vẫn có thể xem mình may mắn khi thu hồi lại được chút tiền.

Ronaldo có một danh sách các vụ đầu tư bất động sản rất lớn

Tạp chí bất động sản Expansíon (TBN) cho biết tình hình đầu tư của Ronaldo gần đây không được yên ả cho lắm do tác động của dịch bệnh và nhiều yếu tố khác. Một số bất động sản được xây dựng mà không nghiên cứu kỹ các yêu cầu xây dựng, một căn biệt thự mới mà Ronaldo cho xây ở Lisbon (BĐN) đã bị chính quyền thành phố “tuýt còi” vì sai sót trong giấy phép.

Cuối năm ngoái Ronaldo cũng đã bị yêu cầu phải phá dỡ một sân tennis và một tòa nhà đi kèm anh xây quanh căn biệt thự của mình ở thành phố Geres mạn bắc Bồ Đào Nha, một yêu cầu phải thực hiện xong trước tháng 3 năm nay. Thậm chí ngay tại Manchester Ronaldo cũng không được yên, biệt thự của anh đã phải được di chuyển đi do quá gần đường dân sinh và khiến bộ phận an ninh không bảo đảm được sự an toàn & bình yên tuyệt đối cho gia đình anh.

