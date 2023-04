Ronaldo bị chế giễu “đi đến đâu tàu chìm đến đó”, vô địch Saudi Arabia gặp khó

Ở thời điểm Cristiano Ronaldo gia nhập, Al Nassr đang dẫn đầu giải vô địch Saudi Arabia và sở hữu hàng phòng ngự tốt nhất giải đấu. Vụ chuyển nhượng với danh thủ người Bồ Đào Nha được xem là một cú hích lớn cho CLB này về mặt tiếng tăm và thương mại, nhưng về mặt thành tích họ đã bắt đầu thụt lùi dần.

Al Nassr đang trong một chuỗi bất bại rất dài và đứng đầu giải VĐQG Saudi Arabia trước khi Ronaldo tới

Hiện tại Al Nassr đã bị Al Ittihad bỏ cách 3 điểm và đội đầu bảng vẫn còn 1 trận chưa đá trong khi mùa giải với Al Nassr sẽ chỉ còn 6 vòng nữa là hết. Không những có lợi thế về điểm và số trận, Al Ittihad còn vươn lên trở thành đội thủng lưới ít nhất mùa và từ đầu mùa giải họ chỉ thua đúng 1 trận, do đó cửa vô địch của đội bóng này là rất sáng.

Tất nhiên Al Nassr vẫn chưa hoàn toàn cảm thấy Ronaldo là một thương vụ thất bại, và họ rất tích cực bảo vệ hình ảnh của CR7 sau khi cầu thủ này có hành động phản cảm khi bị fan đối thủ “cà khịa” hô tên Messi trong trận đấu hôm trước. Nhưng về mặt chuyên môn Ronaldo đang góp phần khiến Al Nassr đi xuống hơn là đi lên, họ đã sa thải HLV trưởng và giờ đối mặt nguy cơ mất chức vô địch.

Báo giới tại Madrid không quên nhắc nhở Ronaldo rằng ngày anh rời khỏi Real Madrid là ngày sự nghiệp của CR7 “đổ đèo”, nhưng mới đây tờ AS đánh giá rằng Ronaldo đã không “đưa ra một lựa chọn kém thông minh”, mà thay vào đó sự ra đi của cầu thủ này 5 năm trước là một điều may mắn cho đội bóng hoàng gia. AS cho rằng dù Ronaldo không cố ý, nhưng sự đi xuống về mặt phong độ khiến tất cả những đội bóng có anh đều lâm vào khủng hoảng về thành tích.

"Cristiano, chạm tàu nào tàu đó chìm" - bài viết của tờ AS

“Ronaldo rõ ràng nghĩ mình có thể có được thành công ở nơi khác so với những gì đạt được ở Real Madrid”, bài viết của AS có đoạn. “Sự thực là phong độ của Ronaldo chỉ có thể đi xuống sau đó, đặc biệt là khi anh ta rời Juventus. Và Ronaldo gây hại cho những đội bóng mình thi đấu hơn là lợi ích, bởi các HLV của MU và giờ là Al Nassr đều miễn cưỡng cho Ronaldo đá chính theo lệnh của cấp trên, dù anh ta không còn xứng đáng”.

“Kể cả Ronaldo không có bàn tay trong việc khiến Rudi Garcia mất việc, hay trước đây là Ole Gunnar Solskjaer, nhưng chỉ riêng việc anh ta được những giám đốc CLB bảo trợ suất thi đấu cũng đủ khiến họ trở thành nạn nhân của những sự sa sút chuyên môn mà bản thân họ không tạo ra. Sức hút thương mại và hình ảnh của Ronaldo là không thể bàn cãi, nhưng các quan chức CLB đang bị điều đó làm lu mờ đến những quyết định chuyên môn họ đưa ra”.

Ronaldo gần đây để lại nhiều hình ảnh xấu hơn là việc ghi bàn giúp Al Nassr

Tờ AS cho rằng giải Saudi Arabia, dù không ở châu Âu và ít được chú ý ngoài phạm vi vùng Trung Đông, vẫn sẽ tiếp tục nâng cao về mặt chất lượng cầu thủ trong thời gian tới. “Một CLB Saudi Arabia mới đây đề nghị lương 25 triệu euro/năm để mời Luka Modric. Modric có thể không đến, nhưng giải đấu này đã và sẽ ngày một hút về những cầu thủ giỏi tới từ Đông Bắc Á, Nam Mỹ hay châu Phi, chưa kể chính sách ngoại binh rất thân thiện của họ khi cho phép đăng ký 8 cầu thủ nước ngoài”, bài viết của AS đánh giá.

“Vô địch giải Saudi Arabia do đó sẽ chỉ càng khó hơn chứ không dễ đi, và điều đó áp dụng cho Al Nassr lẫn mọi CLB khác. Nếu đến năm sau Al Nassr vẫn không vô địch dù có Ronaldo? Sẽ chỉ có những người vốn sẵn là fan của anh ta theo dõi giải này và CLB này. Đang có những người theo dõi xem Ronaldo có thành công/thất bại ở Al Nassr, nhưng nếu những gì anh ta đoạt được là con số 0 thì chẳng đáng để tiếp tục chú ý”.

