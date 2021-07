Ronaldinho bị dọa tống cổ vào tù, gọi dàn bạn gái cũ ra “ứng cứu”

Ronaldinho những ngày này đang đi du hí từ Mỹ, Dubai cho tới Maldives và tham gia các sự kiện để kiếm tiền. Ro “vẩu” giờ không còn phải rơi vào cảnh ngồi tù khổ sở như ở Paraguay năm ngoái, nhưng mới đây anh lại phải đối mặt một chuyện liên quan đến tòa án và có thể là cả tù tội nếu không giải quyết dứt điểm.

Ronaldinho đang đi dự sự kiện và nghỉ mát ở nhiều nước nhưng bị tòa án Brazil gọi về

Hồi cuối tháng 6 vừa qua tòa án tại Brazil đã chấp nhận yêu cầu phía cô Priscilla Coelho để triệu tập Ronaldinho ra trước tòa lẫn cầm giữ tài sản của danh thủ người Brazil. Coelho đã khởi kiện Ronaldinho hồi tháng 11/2020 vì đã không trả tiền cấp dưỡng cho mình với tư cách là cựu hôn thê của ngôi sao bóng đá này. Ronaldinho đã được yêu cầu trình diện trước tòa để xử lý vụ việc nhưng không làm theo.

Cô Coelho cho biết cô muốn sự chia sẻ tài sản công bằng giữa cô và Ronaldinho hoặc ít nhất Ro “vẩu” phải trả tiền cấp dưỡng cho cô do họ có thời gian 6 năm hẹn hò và sống chung với nhau. Số tiền cấp dưỡng mà Coelho đòi vào khoảng 20.000 USD/tháng, một khoản tiền mà luật sư của cô Coelho cho là “quá nhỏ so với những gì Ronaldinho kiếm được lẫn so với khả năng chi tiêu của anh ta”.

Sau khi nhận được tin tòa án Brazil dọa cầm giữ tài sản của mình, Ronaldinho quyết định hành động. Tờ Extra của Brazil mới đây tiết lộ Ro “vẩu” đang tập hợp 2 cô bạn gái cũ của mình ra để làm chứng chống lại Coelho. Trong thời gian đính hôn với Coelho, Ronaldinho còn sống chung với cả 2 người phụ nữ khác, trong đó có một người đã được nhắc tên là Beatriz Souza.

Ronaldinho vừa trải qua năm 2020 chủ yếu ngồi tù ở Paraguay

Được biết Souze cũng bị Coelho kiện vì cho rằng cô này sống chung với Ronaldinho và mình nên cũng phải có trách nhiệm trong việc chia tài sản. Souza và Coelho là bạn bè và từng chung nhà của Ronaldinho ở Rio de Janeiro, nhưng vì mâu thuẫn này mà Souza cho biết cô sẽ đồng ý giúp Ronaldinho ở tòa án.

Người phụ nữ thứ 3 có tên Renata nhưng thời gian cô này ở chung với Ronaldinho tương đối ngắn và khi biết Ronaldinho có quan hệ với 2 người phụ nữ khác đã tự ý bỏ đi. Cô này sau đó bị tai nạn dẫn đến chấn thương nặng nhưng được Ronaldinho trợ giúp tài chính cho đến bây giờ, và được cho là cũng sẽ ra tòa làm chứng giúp Ronaldinho trong vụ kiện.

Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/ronaldinho-bi-doa-tong-co-vao-tu-goi-dan-ban-gai-cu-ra-ung-cuu...Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/ronaldinho-bi-doa-tong-co-vao-tu-goi-dan-ban-gai-cu-ra-ung-cuu-c28a12006.html