Ronaldo chốt xong tương lai ở MU, HLV Rangnick nguy cơ "bật bãi" sớm

MU thua Atletico ở lượt về vòng 1/8 Champions League (nguồn: FPT)

Tương lai của Cristiano Ronaldo ở MU đang trở thành đề tài được quan tâm đặc biệt. Sau thất bại tại vòng 1/8 Champions League, MU chính thức trải qua mùa giải thứ 5 liên tiếp không giành danh hiệu nào, bản thân Ronaldo cũng chịu viễn cảnh trắng tay sau 12 năm.

Ronaldo tiếp tục gắn bó với MU mùa tới, nhưng HLV Rangnick có nguy cơ "bật bãi"?

Theo giới truyền thông, siêu sao người Bồ Đào Nha muốn ra đi trong trường hợp "Quỷ đỏ" không thể giành vé dự Champions League mùa tới, thậm chí yêu cầu người đại diện của mình, siêu "cò" Jorge Mendes tìm kiếm bến đỗ mới.

Tuy nhiên tờ AS (Tây Ban Nha) khiến tất cả ngã ngửa khi tiết lộ, Ronaldo sẽ tôn trọng bản hợp đồng 2 năm với MU và tiếp tục cống hiến cho đội bóng ở mùa giải 2022/23. Old Trafford Faithful, diễn đàn lớn của fan MU cũng nhấn mạnh đây là nguồn đáng tin cậy bởi Manuel Sainz, tác giả bài viết trên AS vốn có mối quan hệ thân thiết với CR7.

Theo AS, nguyên nhân khiến Ronaldo quyết định ở lại là do được một nguồn tin nội bộ hé lộ kế hoạch nhân sự mùa giải tới, bao gồm cả danh tính HLV trưởng mới. CR7 tin rằng vị HLV này là lựa chọn đúng đắn, có thể giúp MU gặt hái thành công.

Hiện tại, Erik ten Hag (Ajax) nổi lên như ứng viên hàng đầu cho "ghế nóng" ở MU, bên cạnh một vài cái tên khác như Mauricio Pochettino (PSG), Luis Enrique (ĐT Tây Ban Nha), Julen Lopetegui (Sevilla),...

Không chỉ Ronaldo, AS còn hé lộ về tương lai của HLV Ralf Rangnick. Theo hợp đồng ký kết cuối tháng 11 năm ngoái, Rangnick sẽ đảm nhận cương vị cố vấn khi kết thúc nhiệm kỳ tạm quyền vào cuối mùa giải 2021/22.

Tuy nhiên trải qua gần 4 tháng nắm quyền, nhà cầm quân người Đức không giúp đội bóng tiến bộ về lối chơi lẫn thành tích. Chính vì vậy, ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" đang nghiêm túc cân nhắc khả năng sớm chia tay nhà cầm quân người Đức, thậm chí không giữ ông ở lại làm cố vấn.

Nếu viễn cảnh này xảy ra, kế hoạch nhân sự của đội bóng sẽ ảnh hưởng không nhỏ bởi thời gian qua, Rangnick góp tiếng nói quan trọng trong công tác tìm kiếm HLV trưởng lẫn chuyển nhượng cầu thủ.

