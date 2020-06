"Rô béo" tuyên bố sững sờ: Messi là số 1, CR7 bất ngờ bị ra rìa

Thứ Hai, ngày 01/06/2020 16:17 PM (GMT+7)

Xếp Lionel Messi ở vị trí đầu tiên trong top 5 cầu thủ đáng xem nhất hiện tại, tuy nhiên huyền thoại Ronaldo "béo" lại phớt lờ Cristiano Ronaldo.

Trong cuộc phỏng vấn mới đây trên AS, huyền thoại Ronaldo người Brazil (hay còn gọi là Ronaldo "béo", Ro "béo") đã được yêu cầu kể tên 5 cầu thủ đáng xem nhất thời điểm hiện tại. Cái tên được Ro "béo" lựa chọn ở vị trí đầu tiên là Lionel Messi.

Ronaldo "béo" không chọn CR7 vào top 5 cầu thủ đáng xem nhất, nhưng xếp Messi ở vị trí số 1

Tuy nhiên, người hâm mộ không khỏi ngỡ ngàng khi danh sách mà huyền thoại 43 tuổi liệt kê không có Cristiano Ronaldo, 4 cái tên còn lại gồm Mohamed Salah, Eden Hazard, Neymar và Kylian Mbappe: "Messi, đương nhiên rồi. Cậu ấy là số 1, là nhân tài 20-30 năm có một. Tôi cũng thích cả Salah, Hazard, Neymar, Mbappe nữa".

Còn nhớ hồi tháng 4, Ro "béo" còn hết lời ca ngợi CR7 trong cuộc trò chuyện với cựu hậu vệ Fabio Cannavaro, thậm chí còn tuyên bố không muốn so sánh với đàn em: "Tôi đã phát chán khi người ta nói mình mới là Ronaldo xịn. Mọi so sánh đều khập khiễng. Với những bàn thắng và thành tựu đạt được, Ronaldo luôn có chỗ đứng trong lịch sử bóng đá. Cùng Messi, cậu ấy là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời".

Xét về phong độ ghi bàn ở mùa giải 2019/20, CR7 (25 bàn/32 trận trên mọi đấu trường) vượt trội so với Messi (24 bàn/31 trận), Salah (20 bàn/40 trận), Neymar (18 bàn/22 trận) lẫn Hazard (1 bàn/15 trận) và chỉ kém Mbappe (30 bàn/33 trận).

Cũng trong cuộc trò chuyện với AS, Ro "béo" một lần nữa khẳng định việc so sánh anh với các đàn em hoàn toàn không hợp lí: "Người ta thường so sánh nhiều cầu thủ với tôi, những người giàu tốc độ, dứt điểm tốt bằng cả hai chân cùng khả năng bứt tốc đáng kinh ngạc. Đúng là chúng tôi có nét tương đồng, nhưng tôi không thích việc so sánh những cầu thủ khác thế hệ".

Bên cạnh cuộc cạnh tranh vĩ đại với Messi, Crisiano Ronaldo còn thường xuyên bị đặt lên bàn cân so sánh với Ro "béo". Nhiều ngôi sao, huyền thoại, thậm chí cả những người từng sát cánh cùng CR7 như HLV Jose Mourinho đều khẳng định huyền thoại người Brazil vĩ đại hơn dù trên thực tế, siêu sao người BĐN "ăn đứt" đàn anh về số bàn thắng lẫn danh hiệu.

Tất nhiên, có ý kiến cho rằng nếu không bị gián đoạn bởi những chấn thương nghiêm trọng, sự nghiệp của Ro "béo" còn thăng hoa hơn con số 414 bàn, 104 kiến tạo, 17 danh hiệu sau 616 trận. Theo thống kê, Ro "béo" ghi tổng cộng 167 bàn/185 trận ở cấp đội tuyển và CLB khi mới 21 tuổi. Trong khi đó, thành tích của Ronaldo và Messi cùng độ tuổi cộng lại cũng chưa bằng một nửa thành tích của anh (Ronaldo 36 bàn/182 trận, Messi 51 bàn/161 trận)!

