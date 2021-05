Real tống khứ 10 SAO: "Bao tải tiền" Hazard, Bale chờ ra đường

Thứ Tư, ngày 19/05/2021 13:12 PM (GMT+7)

Theo tờ AS (TBN), 10 ngôi sao sẽ bị Real Madrid rao bán trên thị trường chuyển nhượng sau mùa giải 2020/21.

Real Madrid vẫn đang chiến đấu quyết liệt để níu kéo hy vọng vô địch La Liga, đồng thời cứu vớt mùa giải trắng tay. Tuy nhiên, bất chấp "đội bóng Hoàng gia" có bảo vệ thành công ngôi vương hay không, một cuộc cách mạng triệt để về lực lượng vào kỳ chuyển nhượng hè 2021 là điều không thể tránh khỏi.

Thời gian qua, giới truyền thông tiết lộ HLV Zinedine Zidane sẽ chia tay "đội bóng Hoàng gia" vào cuối mùa. Mặt khác, ban lãnh đạo Real còn muốn tống khứ hàng loạt cầu thủ không còn chỗ đứng để lấy tiền chiêu mộ những "bom tấn" như Mbappe, Haaland hay Pogba.

Hazard, Bale nằm trong danh sách thanh lý của Real

Theo nguồn tin từ AS (TBN), 10 cái tên nằm trong danh sách thanh lý gấp đã lộ diện và có thể chia làm 2 nhóm. Nhóm đầu tiên là những người vẫn đang khoác áo Real gồm Eden Hazard, Rafael Varane, Marcelo, Marco Asensio, Isco, Mariano Díaz.

Nhóm còn lại là những người thi đấu trong màu áo CLB khác dưới dạng cho mượn mùa giải qua gồm Gareth Bale (khoác áo Tottenham), Luka Jovic (Frankfurt), Dani Ceballos (Arsenal), Borja Mayoral (AS Roma).

Nếu những cựu binh như Varane, Marcelo quá no nê danh hiệu và muốn ra đi tìm kiếm thử thách mới, Hazard được xem như "bom xịt" lớn nhất thập kỉ của Real.

Sau 2 mùa giải, bản hợp đồng trị giá 100 triệu euro (có thể tăng lên 146 triệu euro vì phụ phí) chỉ ra sân 43 trận, ghi 5 bàn trên mọi đấu trường và thường xuyên làm bạn với giường bệnh. Trong khi đó, những Isco, Mariano không đóng góp nhiều về chuyên môn.

Gây sốc hơn cả phải kể đến Asensio. Dù sa sút phong độ mùa giải này, Asensio vẫn là tương lai của Real, hợp đồng giữa đôi bên cũng còn thời hạn tới năm 2023. Theo AS, ban lãnh đạo Real nhận thấy cầu thủ 25 tuổi là người được giá nhất trên thị trường chuyển nhượng (được định giá 41,9 triệu euro), vì vậy đội bóng có thể thu về khoản tiền không nhỏ để tái đầu tư lực lượng nếu bán anh.

Ở nhóm 2, Gareth Bale trải qua mùa giải không đến nỗi nào cùng Tottenham. Mới đây, người đại diện của Bale từng thừa nhận siêu sao 31 tuổi ưu tiên trở lại Real để cạnh tranh vị trí chính thức hơn. Dù vậy mức lương 650.000 bảng/tuần (xấp xỉ 756.000 euro) của Bale là trở ngại khiến cả Real lẫn Tottenham đều không mặn mà giữ chân anh.

Đáng chú ý, danh sách do AS công bố không có tên thủ quân Sergio Ramos. Trung vệ người TBN sẽ hết hạn hợp đồng cuối mùa giải này nhưng thời gian qua, quá trình đàm phán với Real đang bị "đóng băng" do không đạt được thỏa thuận về lương bổng.

