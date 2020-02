Real thua đau: Báo Tây Ban Nha dậy sóng vì Bale "bỏ rơi" đồng đội

Thứ Sáu, ngày 07/02/2020 07:55 AM (GMT+7)

Real Madrid còn chưa đá xong trận thua Sociedad thì Bale đã bị phát hiện rời sân sớm.

Real Madrid bị loại khỏi Cúp nhà Vua ở tứ kết sau trận thua 3-4 trước Real Sociedad. Trong một trận đấu mà hàng phòng ngự của Real quá tệ với đội hình ra sân không có Casemiro, Ferland Mendy, Raphael Varane và Thibaut Courtois, đã có thời điểm bị dẫn trước 0-3 và cho đến phút 80 họ vẫn đang bị dẫn 1-4, trước khi Rodrygo Goes và Sergio Ramos rút ngắn xuống còn 1 bàn ở hơn 10 phút cuối trận.

Tờ AS chụp ảnh Bale rời sân Bernabeu khi trận đấu chưa kết thúc

Có nhiều điều để nói về thất bại này của Real do cả mùa giải họ đã thể hiện một phong độ rất xuất sắc ở mặt trận phòng ngự, nhưng đó là khi đầy đủ các trụ cột chứ không phải đội hình chắp vá. Tuy nhiên các đầu báo tại Madrid, bên cạnh tường thuật diễn biến trận đấu và các tình huống đơn lẻ, còn tập trung khai thác chuyện Gareth Bale rời khỏi sân vận động từ khá sớm.

Cả hai tờ nhật báo thể thao lớn của Madrid là AS và Marca đều đưa tin Bale đã rời sân Bernabeu khi tỷ số trận đấu đang là 1-4, do đó không chứng kiến đội nhà rút ngắn xuống 3-4 và thậm chí suýt gỡ hòa ở pha bóng cuối cùng. Tờ AS chụp được bức ảnh Bale rời khỏi bãi đỗ xe, nơi cũng có không ít fan Real đã ra để chuẩn bị đi về.

AS ngoài ra còn thống kê rằng đây là trận thứ 4 hoặc thứ 5 Bale đã rời khỏi sân vận động trước khi đội nhà thi đấu xong, rằng cách đây hơn 1 năm Real có một trận đấu gặp Real Sociedad và Bale cũng rời khỏi sân trước khi hết giờ ở trận đó. Marca còn bình luận thêm rằng “Bale hoàn toàn không có sự liên đới cảm xúc với các đồng đội”.

Bale không phải lần đầu rời Bernabeu khi Real chưa đá xong

Bale trên thực tế không được đăng ký trận đấu này, anh đã có 2 trận vắng mặt do chấn thương trước khi có 2 trận liên tiếp không được đăng ký theo quyết định của HLV Zinedine Zidane. Thực tế các cầu thủ Real có thể rời sân vận động sau phút 80 của trận đấu, huống chi Bale còn không được đăng ký và có quyền ngồi nhà xem trận đấu hoặc đi làm việc khác.

Do đó mà bản tin của AS và Marca bị chính các fan Real “ném đá” khi cho rằng đây là một trò giật gân quen thuộc của hai tờ này. Bình luận được nhiều độc giả đồng tình nhất của tờ AS có đoạn: “Anh ta không cần thiết phải đến sân nhưng vẫn có mặt chứng tỏ anh ta muốn cổ vũ đồng đội, tôi đã thấy không ít cầu thủ ở đội bóng này còn không đến sân khi không được đăng ký. Nhưng này báo chí Tây Ban Nha, cứ có trận thua thì lại ra soi bãi đỗ xe phải không?”.

Zidane chỉ trích cả đội Sau trận thua, HLV Zinedine Zidane đã không chút giấu giếm về sự thất vọng của ông với cả đội hình Real Madrid mà ông tung ra trong trận đấu này. Ông đã nói từ trước trận rằng mình sẽ tin tưởng vào một số cầu thủ ít được ra sân để thi đấu ở mặt trận cúp, nhưng họ đã gây thất vọng và nếu họ từng được ông khen thì giờ cũng phải chấp nhận những lời chê. “Hiệp 2 chúng tôi đã đá tốt hơn và chiến đấu đến cùng, nhưng đội bạn đã chơi tốt. Chúng tôi gặp khó khăn rất lớn trước khả năng pressing của họ trong hiệp 1 và mắc nhiều lỗi. Tôi đã đưa ra một đội hình tôi nghĩ có thể làm tốt công việc, nhưng không chỉ hàng thủ mắc lỗi mà cả đội đều chơi không tốt. Trách nhiệm phải được chia đều và chúng tôi phải cùng nhau rút ra bài học từ trận này”, ông nói.

