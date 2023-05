Rashford ẵm cú đúp giải thưởng hay nhất MU, Antony được vinh danh nhờ siêu phẩm

Rạng sáng 30/5 (giờ Việt Nam), MU đã tổ chức Gala tổng kết mùa giải 2022/23 và trao giải thưởng cho các cá nhân nổi bật.

Đáng chú ý, tiền đạo Marcus Rashford được xướng tên ở cả 2 hạng mục Cầu thủ xuất sắc nhất do đồng đội bầu chọn (Players' Player of the Year) lẫn người hâm mộ bầu chọn (Sir Matt Busby Player of the Year award).

Rashford thống trị các giải thưởng cá nhân ở Gala tổng kết mùa giải 2022/23 của MU

Đây là lần đầu tiên từ khi khoác áo đội 1, Rashford giành chiến thắng ở 2 hạng mục giải thưởng này. Trên trang chủ, MU cũng nhấn mạnh Rashford là cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo CLB đầu tiên, kể từ Ryan Giggs năm 1998 đoạt giải Sir Matt Busby Player of the Year award.

Mùa 2022/23, Rashford đóng góp 30 bàn, 11 kiến tạo trong 55 trận trên mọi đấu trường, đồng thời trở thành cầu thủ MU đầu tiên cán mốc 30 bàn kể từ Robin Van Persie mùa 2012/13. Phong độ chói sáng của tiền đạo người Anh góp công giúp "Quỷ đỏ" giành hạng 3 Ngoại hạng Anh, vô địch League Cup và lọt vào chung kết FA Cup (gặp Man City vào ngày 3/6).

Bên cạnh Rashford, một ngôi sao khác được vinh danh trong Gala là Antony. Cầu thủ người Brazil nhận giải "Bàn thắng đẹp nhất mùa" nhờ siêu phẩm vào lưới Barcelona ở lượt về vòng play-off Europa League, ấn định chiến thắng 2-1 cho "Quỷ đỏ". Theo trang chủ MU, pha lập công này nhận được gần 70% lượt bầu chọn từ người hâm mộ.

Trong bài phát biểu khai mạc Gala, HLV Erik Ten Hag nhấn mạnh niềm tin chính là yếu tố lớn nhất giúp MU trải qua mùa giải thành công: “Có nhiều yếu tố quan trọng làm nên thành công nhưng niềm tin chiến thắng mới là điều quan trọng nhất. Khi bạn tự tin và thể hiện sự tin tưởng vào đồng đội, bạn sẽ chiến thắng.

Antony nhận giải "Bàn thắng đẹp nhất mùa"

Tôi nghĩ toàn đội đã làm được điều đó trong rất nhiều trận đấu, nhưng chúng tôi cũng phải đối mặt với không ít thất bại. MU là đội bóng có cá tính và sự kiên cường, những thứ cần để tạo nên một mùa giải thành công, giành được các danh hiệu".

Dù vậy, nhà cầm quân người Hà Lan thừa nhận vẫn chưa thỏa mãn với những gì đạt được trong mùa giải đầu tiên dẫn dắt MU: “Tốt thôi chưa đủ, chúng ta phải làm tốt hơn nữa. Chúng ta hạnh phúc vì đang đi đúng hướng nhưng có hài lòng không? Không, chúng ta chưa thể hài lòng".

